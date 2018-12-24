PORSCHE Cayenne S 加配後軸轉向好犀利

PORSCHE Cayenne S外觀加配包括金屬墨玉黑車漆、LED矩陣式頭燈含主動式轉向照明升級系統、後座私密玻璃、高亮澤黑色窗框/車頂置物滑軌、21吋RS Spider Design輪圈、全景式天窗等等。（陳大任攝）

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中國時報
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夜視輔助系統在低光源下可顯示人車物。（陳大任攝）
氣壓式懸載系統可經由中控台螢幕調控。（陳大任攝）
18向全功能電動調整跑車座椅附記憶功能。（陳大任攝）
內裝採取柔感真皮並以黑/棕褐雙色搭配。（陳大任攝）

最近試駕到一台PORSCHE Cayenne S，Porsche Taiwan為它增加相當多配備，從外觀視覺套件至內裝舒適套件，甚至底盤懸載系統，讓原本標準版458萬元的車價飆升到692萬2700元，大增1.5倍！但最讓我有感的卻是「後軸轉向系統」，換算下來只占車價4%，可能是最有感也最超值的選配。

取車時，手上拿到規配表，上面詳載個人化選用配備，例如18向全功能電動跑車椅就要10萬3500元，若要選擇加熱、通風，那得各再加2萬7700元、6萬4400元，另外，4個21吋輪圈並搭配與輪拱同色烤漆的價格為22萬元。其他如12萬8100元的全景天窗、24萬7700內裝選配，還有14萬900元的夜視系統等 等。

後軸轉向系統在Cayenne家族中，入門款即可選配，這項原本是911 Turbo跑車的特色，透過後輪以與前輪相同或相反轉向來達到虛擬加長軸距或縮短軸距，簡單說就是低速迴轉半徑縮小，高速過彎更穩定，用在將近5m的Cayenne上，更加凸顯兼具實用與性能表現的優點，在馬路口迴轉、在山路上殺彎，甚至在高速公路上變換車道時，都能提供靈活犀利卻又不失穩定性的操控。

以這次試駕的Cayenne S為例，若想選配「後軸轉向系統含動力輔助轉向升級系統（13萬400元）」需同時加配「氣壓式懸載系統含保時捷主動式懸載調整系統（13萬6000元）及「動力轉向升級系統」（1萬8200元），總計加價28萬4600元。換算約占車價的4％，算是CP值滿高的配備。

(中國時報)

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