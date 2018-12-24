第39屆旺旺時報文學獎－情詩是永恆的存在

2018年12月24日 04:10 中國時報 李欣恬 紀錄整理／

決審作家向陽。（范揚光攝）

決審作家楊佳嫻。（范揚光攝）

一首好詩，往往不是在表露什麼，可能比較是在隱藏什麼。圖／鄧博仁

時間：2018年11月7日下午3:00■地點：中國時報大樓B2會議室■決審委員：焦桐、向陽、楊佳嫻■副刊編輯小組：盧美杏、邱祖胤

第39屆時報文學獎新詩組收件十分踴躍，共收到806件作品，經過初審委員許赫、布勒、隱匿等精挑出64首進入複審，再由複審委員顏艾琳、陳斐雯、王中言等挑出10首成為入圍名單並進入決審，再由決審委員焦桐、向陽、楊佳嫻評選出最終名次。

詩人向陽特別點出，因為本次為主題性徵稿，以情詩為主題，讀來特別有感覺；焦桐認為，寫情詩、談感情是高難度的動作，十足考驗作者。

以下為新詩組決審會議紀錄

楊佳嫻（以下簡稱楊）：

非常希望這次可以看到角度上的創新，修辭有所節制，不蓋過情感本身的作品，也希望這樣的作品可以脫穎而出。

焦桐（以下簡稱焦）：

在我心目中，一首好詩無非就是用最準確的字、句子，放在最恰當的位置上，意象是詩的基礎，意象一定要很清楚、很準確，把自己的思想、情感通過寓情於物的方式，通過一定的音樂形式，結構在有效的形式裡面，就是一首好詩。

所以如果是生手的話，意象就會紛亂、堆砌，缺乏詩的邏輯和味道，顯得整首詩可能一直搬弄技巧表現，卻沒有往整體方向發展，我看到比較多這種現象。寫情詩、談感情是一個高難度的動作，如何把情感清淡的表現在有限的形式裡，是相當困難的一件事情。

向陽（以下簡稱向）：

第39屆時報文學獎新詩組和過去不一樣，是有主題性的徵稿，邀請大家寫情詩、談論愛情，進入決選的有10篇，我在讀的時候看到雨、秋天、落葉這些元素，都很有感覺，情感藉由外在天氣、植物、地景，基本上最後10篇，水準都很不錯，包括語言、技巧、情境處理，讓人覺得值得一讀。

10篇當中，應當有不少年輕人，用的語言和我的這個年代不太一樣，部分用的是比較斷裂、象徵、跳躍性的方式，未必能直接看得懂，是在跳躍的情境中表現對愛情的書寫，有一種後現代的氣氛，整體來看，用愛情作為一個主題，是人類有史以來從不間斷、不會停止的主題，通過比較現代感的方式，表現現代人的愛情觀，表現現代人愛情的內在性，應該會更好。

第一階段投票

評審決議，從10篇作品中各自圈選2篇作品，經交叉比對，挑出〈杜布羅夫尼克〉（1票）、〈快照亭〉（2票）、〈未來考古〉（1票）、〈愛情戒斷症〉（1票）、〈動靜之間──致你〉（1票），共計5篇作品進入討論。

第一輪討論

〈杜布羅夫尼克〉

焦：

〈杜布羅夫尼克〉是我投的，這是一篇在克羅埃西亞旅行時寫的詩，「杜布羅夫尼克」是一個在亞德里亞海、港邊的城市，我選這首詩，是因為我覺得這首詩可以寓情於景，把情感付託在某一種景物、風景上面，也因此，如果情感沒有依託在一定的事物，情感就會顯得浮誇、輕飄飄的，缺乏那種讓我們感動、引起精神共振的要素。這篇用了一些景色，在第一段最後兩行寫到：「純淨如深秋的暖陽，為你複寫今天、明天，用生活填滿古老的海洋／送走遲歸的昨夜，再擺滿夢境和酒水／揮灑餘生的藍，交換天使的視角」我們看見其中所呈現出來的景觀，都是克羅埃西亞的景色，包括海岸、天空，呈現當地的地域性，並把情感放在裡面，所以我選了這一篇。

楊：

這一篇我當時也有注意到，他很多句子都很漂亮，敘景也很吸引人，「杜布羅夫尼克」這個譯名念出來就有一種節奏感，就會有一種吸引力，這種寫法讓人想到詩人楊牧也很擅長這樣的寫法。作者很聰明，直接把陌異化的地名當作詩的題目，裡頭也確實有一種感情非常貼合著他所寫的風景，對我而言，我會比較疑惑、遲疑的一點是，除了寫亞德里亞海、教堂和鐘等這些南歐景觀，但我好像沒有看到凸顯杜布羅夫尼克這個地方的東西，假設我把這篇放到希臘某座島，或許也講得通，對這點我比較遲疑，所以後來我就沒有勾選這一篇。

向：

克羅埃西亞是一座港口城市，就像剛才焦桐說的，〈杜布羅夫尼克〉在一、二、三段，都提到當地的地景，我也在旅遊網上瀏覽了一番，就地景的描述是很成功的，但地景未必等於愛情，在愛情和地景的連結感覺上比較少；「我」到杜布羅夫尼克去旅行，寫了這首詩表達「我」對「你」的愛；詩中的感覺地景過多，情感不是那麼樣地和地景契合，因為我們看到最後一段說：「你會為我指涉遠方嗎」，事實上，當杜布羅夫尼克就是遠方，如果是「我」在杜布羅夫尼克，我才能知道這個景，如果是「你」，才會有「你」為「我」指涉遠方，這個部分，讓地景和愛情的連結有一點小小的矛盾；接下來這句說到「或者／先收集更多偶然，再決定一種遠方」，看不出愛情和杜布羅夫尼克之間的關聯，有點可惜，要不然就語言和節奏的連結是滿不錯的。

〈快照亭〉

楊：

我覺得這首詩的語言調性，在這次是比較突出的，一開始10首通讀的時候，這首就會跳出來。再來就是我會覺得這首詩談了現代人的某一種孤獨感，雖然現代人的孤獨感在19世紀末就在談了，但這首詩所呈現的是一種更為當代的孤獨感，裡面提到「重複曝光和鹵化銀膠片／光澤的特殊藥劑／包裹完美戀人和情深一片／修整得面目全非的數碼時代」，在這個數位時代，照片被印出來，反而是一種復古的東西。

這裡面有一種對照感，因為快照亭有一個簾子，進入簾子像是進入自己的房間，我們過去看快照亭的感覺是，不管長得多人模人樣，進快照亭照出來都像鬼一樣，但在這裡是一種反過來的想法，就是不管人生遭遇到什麼樣的事情，看起來多麼糟糕，快照亭都會包容你的不完美，提供不一樣的視角。

另外也對比快照亭和實體相片，和現在數位時代，照片容易取得，不再珍貴，照片也不再真實，因為容易修改，在這樣的情況底下，這首詩有思想性，有想說的東西，不只是修辭的堆砌，但另一方面而言，我覺得這首詩稍微有一點造作，可能是想要展現技巧的關係，不過節奏感是很多變的，是可以讀、念出聲音來的一首詩。

焦：

這是10首詩裡面，相對最好的一首詩，寫得最成熟，透過快照亭、這種大家熟知較為粗糙、為了證件而拍的照片，作為隱喻，指涉一些別的事情，比如說：「適合一事無成，適合快件加急」，這些不斷透露出來，暗示「坐姿要端正」，可是你又可以「選擇刪除」、「偽裝情侶」，這些都指涉到現實生活中的情感，現實生活的無奈等，因為又要「強顏歡笑」，本來沒有要笑的，但是面對鏡頭要強顏歡笑，可是又「凝視空虛」，最後去質問：「唯一能包容我所有不完美的人撇撇嘴」。

這些都讓我想到，一首好詩，往往不是在表露什麼，可能比較是在隱藏什麼，就像是佛洛伊德說的，它的出現是扭曲出現、化妝出現，不會像散文那樣直接表露，就會有歧異性，這樣解釋、那樣解釋都可以，乍看之下覺得很曖昧，但是思想、情感是比較深刻、深邃的，這句「在最靠近幸福的瞬間，我們總是閉了眼睛」，我們照相時很容易閉眼睛，他很巧妙地把最靠近幸福的瞬間寫下來；「失去溫度的吻拍壞了的人生」這一整段很精彩，「所有的證件掛著中世紀祭壇繪畫的眼神」，這個好複雜，「狀態：未婚；病歷：單身／重複曝光和鹵化銀膠片／光澤的特殊藥劑／包裹完美戀人和情深一片／修整得面目全非的數碼時代／我們決心做冷冽的產物，撥雲見日／膜拜錯誤、缺憾，直至所有瞳孔／充滿不確定與不誠實」，指涉的還滿準確、滿廣的，所用的意象，都和這個快照亭、沖洗的照片有關，是10首中我最欣賞的一首。

楊：

我補充說明一點，這首詩有一點在省察、批判當代社會怎麼審視女性，例如說：「他們都判定我是不合格的女人」，為什麼？因為「狀態：未婚」、「病歷：單身」，單身狀態被放在病歷，不管時代如何，我們看待一名女性的合格、成功與否，似乎都是用同樣的標準，我覺得這裡面也在省思這件事情。

向：

如果是每人圈選3篇，這篇會是我的選項。我的看法和兩位差不多，但是我在乎快照亭反映了什麼？快照亭反映了愛情的速成，愛情可能會被扭曲、重重的無奈，你是單身，站著、坐著，露齒、不露齒，都在快照亭裡表現，像是愛情的快照隱喻，也反諷這時代愛情的快速出現和毀滅，可以被竄改、刪除，都寫得非常成功。

如果說21世紀有新的愛情觀，這一篇和過去談愛情的思維不太一樣，用一種冷硬、金屬的字句，像是「金屬疲勞」、「顆粒」、「乳化銀膠片」、「重複曝光」、「特殊藥劑」、「數碼時代」，這些都是在21世紀情詩少使用的，是有創意，能表現出新感覺的作品。（待續）

(中國時報)