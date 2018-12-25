典禮移師愛河 規模前所未有 全台瘋高雄就職

韓國瑜今在愛河畔，宣誓就職高雄市長，昨典禮會場後方擺起夜市小攤，吸引眾多市民來嘗鮮。（黃國峰攝）

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中國時報
／綜合報導

高雄市長韓國瑜今天正式上工，他再度宣示政治0分、經濟100分，要挽起袖子拚經濟，不過，還未見拚經濟成果，就已掀起高雄瘋就職潮，不但是攤商要發就職財，全市各飯店住房爆增3成，已到一房難求地步，夜市也湧入人潮。

住房率爆增 百餘攤商進駐

高雄市長就職典禮首度移師戶外愛河畔，規模之大舉國首見，並擴大交管搭台，24、25日正逢耶誕節，百餘攤商進駐河東路，宛若熱鬧耶誕市集，從下午一路熱鬧到深夜。攤商跟著韓市長發大財，數錢數到手軟，民眾也提前到場參加預演，感受就職喜事。

觀光業界也出現韓市長上任慶祝行情，最直接受惠的是緊鄰就職現場的國賓飯店，12月住房率近百分百，451個房間一房難求，1月住房近8成。離愛河不遠的福容飯店指出，12月住房率達85％，較去年同期增加3成，對明年Q1更樂觀期待榮景，率先推出「高雄發大財住房專案」歡慶韓國瑜就職，大手筆與韓市長一起力拚觀光。

韓國瑜就職前夕，接受《旺旺中時》集團副總裁王綽中、《中國時報》社長王丰專訪，從市政、拚經濟、國民黨內總統大選情勢談到兩岸關係、九二共識，侃侃而談，不改妙語如珠風格。

不清算前朝 負債一肩扛下

對於因韓流造成國民黨內群雄躍然並起拚總統，他是否會有角色？他以打麻將形容此局，其中有人相公了還不自知，只有3人有機會糊牌；他直說，「拚經濟已是焦頭爛額，怎有餘力去對打麻將的人指手畫腳呢！」

談到不敢忘記拚經濟的神聖承諾時，他重申「不會清算前朝」，不想高雄的未來再深陷藍綠惡鬥，既然參選市長，就已決定一肩扛下負債等各種問題，市府團隊一定是「99分興利，1分除弊」

卯勁拚經濟 扶植中小企業

他不諱言，拚經濟短期內批發、零售、物流、餐飲及自由經濟體等可以填飽肚子，高雄經濟要吃滿漢全席就要靠中鋼、石化、IT電子等產業，這些才是高雄真正的命脈。

不過，他心中最放不下的是中小企業與中低收入戶，要協助中小企業茁壯，中低收入戶不能有一個孩子餓肚子，未來的雙語教育也一個都不會少，市府會全力投注關心，打造公平公義的社會。

至於大企業，他認為是能獨立自主的，未來市府官員要能體會企業經營艱困，不能有酷吏心態，全力提供良好的投資環境，迅速把經濟搞起來，實踐對選民的神聖承諾。

(中國時報)

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