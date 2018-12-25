不卡管了 教部終放手 管中閔任台大校長

延宕多時的台大校長遴選案，教育部長葉俊榮昨宣布，勉予同意聘任管中閔（圓圖，本報資料照片）為台大校長。（鄧博仁攝）

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中國時報
／台北報導

台大沒校長551天，終於有轉變！教育部長葉俊榮昨宣布，勉予同意聘任管中閔為台大校長，但台大必須在3個月內檢討遴選過程的瑕疵並對外說明，同時向教育部提交完整報告。至於管中閔何時上任，由台大自行決定。

總統府發言人林鶴明表示，行政院長賴清德有向總統報告教育部的決定，賴揆認為本案事關重大，希望教育部審慎思考，「對此，總統也尊重行政院對本案的態度。」但他也說，總統府對此案立場就是由教育部依照權責辦理。

教育部昨天下午2時緊急通知要在3時召開「台大校長遴選進度說明記者會」，正式開始時，葉俊榮花了40分鐘痛批台大遴選委員會怯於處理遴選過程的瑕疵問題，不過之後卻急轉而下，表示對於台大遴委會開會「已不再期待」，但為避免陷於程序瑕疵的爭執，他勉予同意聘任管中閔為台大校長。

3個月檢討遴選瑕疵

葉俊榮表示，管中閔出任台哥大獨董、審計委員會及薪酬委員會等職，而遴選委員蔡明興同時為台哥大董事（兼副董事長），這其中涉及利益衝突，但相關資訊未在遴選過程中充分揭露，導致校內外、社會各界及監察院質疑遴選不符正當行政程序。

葉俊榮說，台大遴委會面對這些爭議質疑，只在7月底、8月初以電子郵件詢問遴委的意見後對外發表聲明說「程序沒問題」，一直抗拒以實質開會、形成議案、充分討論並做成具體決議的方式來化解，這樣的處理不到位。

上任時間交台大訂定

「讓挺管、拔爭議隨2018年的結束而消逝，教育部勉予同意聘任管中閔為台大校長。」葉俊榮說，他身為教育部長，會為這個決定負起完全責任；至於台大校長遴選案產生的行政訴願問題，教育部會尊重結果，台大也要自行面對。

教育部已要求台大檢討校長遴選過程瑕疵，在3個月內對外界說明，管就任台大校長後，要直接面對這些問題。此外，陽明大學之前遴選時，也選出跟管中閔具有同樣爭議的郭旭崧為校長，教育部也做同樣要求。

去年6月21日楊泮池離開台大校長職務後，台大到昨天已有551天沒校長，可說創下世界紀錄。民進黨在11月24日的九合一大選慘敗後，決定放手讓管中閔成為台大校長，接下來的問題要由管中閔自己來面對。

(中國時報)

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