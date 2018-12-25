清理戰場 卡管案認賠解套

台大校園地標「傅鐘」。（本報資料照片）

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中國時報
教育部拖延將近1年，昨天終於宣布聘任管中閔為台大校長，圖為今年6月，台大畢業生用手機秀出管中閔照片，表達對畢典沒有校長的不滿。（本報資料照片）
台大校長遴選大事紀

新聞透視卡了整整1年，賠掉2個教育部長的「卡管案」，在教育部長葉俊榮正式宣布「勉予同意管中閔擔任台大校長」後終告落幕。在九合一敗選後，蔡政府「認賠殺出」，就是希望能快速清理戰場，讓未來新內閣能夠重新起步。

蔡政府 力圖挽回民心

儘管多數綠委在獲知葉俊榮宣布不再卡管後，都表示震驚和無法理解，但據了解，蔡英文總統在選後與黨內高層及此次參選的地方首長餐敘，黨內普遍認為，民進黨政府有必要儘速清理戰場，以挽回民心，小英也深有同感，包括桃園市長鄭文燦接受媒體的專訪，也說出黨內不少人的心聲「儘速清理戰場」。

尤其在行政院長賴清德已表明即將求去，如果這些「燙手山芋」仍要留給未來新任的閣揆和閣員，不僅會讓民怨延續，新內閣也很難予人「耳目一新」觀感。

因此，被認為促成「韓流」發威的北農總經理吳音寧，在選後立即遭拔除；農委會主委林聰賢、空汙議題遭指控的環保署長李應元、為普悠瑪翻車案負責的交通部長吳宏謀都火速請辭獲准。

「卡管案」也是一樣，由即將畢業的教長葉俊榮認賠解套，都是為了讓將來接任的人能夠不再陷入泥淖，難以自拔。

承擔批評 決策髮夾彎

當然，對於綠委、綠營支持者，以及許多過去相信蔡政府說法認為「卡管有理」的民眾來說，這樣的「髮夾彎」是全面棄守，所有批評也會落在決策者身上。

但既然遲早都要讓管中閔上任才能解套，與其讓新內閣一上任就面對來自黨內和黨外的雙重壓力，不如讓舊閣員先「拆炸彈」再離開，新內閣不必再背負舊包袱，也才有機會「大破大立」。

(中國時報)

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