政院切割 卓榮泰要追責任

2018年12月25日 01:04 中國時報 崔慈悌 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

教育部長葉俊榮勉予同意管中閔就任台大校長，引發政治風暴，行政院祕書長卓榮泰昨在臉書貼文，說「平安夜宛如來了一場暴風雨」！他並說，葉俊榮不顧賴揆「審慎思考」的要求，執意逕辦、棄行政倫理不顧，令人遺憾；「必須查明事實、追究責任」！

台灣社、台灣教師聯盟等獨派團體昨晚發表聲明，強調「完全無法接受」，要求葉俊榮立即下台。

卓榮泰說，賴揆幾乎同步被葉以簡訊通知時，已要求葉俊榮「審慎思考」，但葉俊榮仍執意逕辦、完全棄行政倫理不顧，令人遺憾！

卓榮泰並說，他在12月11日已發函各部會，明年開始的新政策、新措施皆要審慎評估各項因素，確認實施前尚須報院核定始得實施，管中閔案突然發布理由何在？難道是規避時程嗎？況且管案尚在訴願程序中，教育部急於出手，令人不解？必須「查明事實、追究責任」！

台灣社、台灣北社、台灣中社、台灣南社、台灣東社（花蓮）、台灣東社（台東）、台灣客社、台灣教師聯盟昨天發表共同聲明指出，台灣社認為，葉俊榮竟然毫不忌諱悠悠眾口，讓不適格的管中閔堂而皇之上任，質疑「黑幕下掩蓋了怎樣的故事？」延宕已久的台大校長遴選案，本應交由下任內閣處理，方為適當。

該聲明指出，如果如報導中所稱，葉俊榮以簡訊通知行政院長賴清德時，賴揆僅回覆應「審慎思考」，之後教育部即作成此一重大瑕疵決策，顯示賴揆無權置喙，「如此擅專越權的閣員，怎可續留？怎有資格續任攸關下一代行為人格準則教育的大家長一天？」

聲明中嚴正要求，「同意違法的台大校長上任的教育部長葉俊榮，請立即下台！以正官箴，以正社會風氣。」

(中國時報)