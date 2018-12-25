「做了勇敢決定」 葉口氣如壯士

2018年12月25日 01:04 中國時報 郭建伸 、 張理國 、 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

台大校長遴選案延宕多時，教長葉俊榮昨宣布勉予同意，引發朝野立委震驚。綠委表示事前毫不知情，且同意管中閔就任，並沒有解決制度問題，不解教育部的決定；藍委則直呼跌破眼鏡，但強調是遲來的正義，對台大師生是最好的耶誕禮物。

卡管案峰迴路轉，據悉過程中台大校長遴選委員會召集人陳維昭，透過前立法院長王金平居間搭橋，各兩度與蔡英文總統及葉俊榮當面溝通，在做出決定後，葉在上周五也告知王，「要自己跳下來承受壓力」！

果然，葉俊榮昨午後1點多，以簡訊通知賴揆，賴揆當場未表同意與否，僅提醒葉俊榮，事關重大，應「審慎思考」。

藍委柯志恩說，她昨知道教育部要開記者會後，就致電葉俊榮詢問主題，但葉僅說「做了一個非常勇敢的決定」；她最後是詢問教育部人員，在葉主動說出「勉予同意」的前20分鐘才得知。柯志恩形容，葉俊榮當時說話語氣，有點像荊軻刺秦王，壯士一去不復返的味道。

藍委林奕華表示，台大沒有校長至今已經356天，粗暴的拔管過程，折損了潘文忠及吳茂昆2位教育部長，也二度遭監察院糾正，不僅造成社會對立，更使得政府公信力嚴重受創。多次質詢與各界不斷的呼籲下，教育部終於認清事實、拿掉政治，回歸學術與大學自治的精神，依法聘任管中閔擔任台大校長；因是遲來的正義，她對此只能勉予肯定。

綠委吳思瑤說，她身為教育文化委員會立委，事前毫不知情，她很難接受這樣的國會溝通，不解教育部的處理方式；本來大學校長就不是政治力介入的項目，她不願意就政治面解讀，但教育部只解決台大沒有校長這個問題，沒有解決制度爭議，反而製造更多問題。

身為台大校友的綠委許智傑則說，台大校長事件望穿秋水終於等到一個結果，坦言「歹戲拖棚太久」，希望未來台大遴選委員會，針對若未揭露兼任獨董資格，將直接取消參選校長資格，避免類似事件重演。

(中國時報)