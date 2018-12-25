台大自主聯盟PO文黎明昇起

2018年12月25日 01:04 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

教育部拖延將近一年終於聘任管中閔為台大校長，但要求三個月內提出改善報告，台大表示會配合；一直支持管中閔上任的台大自主聯盟在臉書上表示「黎明昇起」，感謝社會大眾長久以來對大學自主的堅持與努力。

台大學生會則表示尊重教育部聘任管中閔決議，但學生會仍持之前見解，認為疑義未補正，會讓社會大眾質疑台大遴選制度公信力，學生會也繼續要求增加校長遴選委員會學生代表席次。

另為回應先前監察院糾正，教育部也要求陽明大學須比照辦理檢討；陽明大學也回應表示向來尊重體制依規定辦理，也會尊重教育部職權依來文辦理。

台大遴委會發言人袁孝維表示，遴委會尊重葉俊榮發言，對於管案，相信社會自有公斷，也感謝社會大眾對於遴委會過去對於大學自主、依法行政的支持，相信歷史會記住相關的人事物。

台大表示，樂見教育部尊重落實大學自主及注重台大師生權益，讓懸宕已久的台大校長遴選案塵埃落定；教育部提出的相關爭議，台大理當精進並提出報告。

過去一年積極參與台大校長聘任案的台灣大學公共衛生學院兼任教授金傳春，24日下午驟然聽到教育部聘管消息，驚訝表示「我心裡都已經準備要迎接第四位教育部長了」。她感謝台大師生、職員、校友，以及社會上關心台大的人，但也憂心忡忡地說，台大已經沒有路，「我們已經輸了香港、新加坡、大陸很多，連泰國、馬來西亞大學都拚得很用力，不用當部長都看得出來！」

台大自主聯盟則在臉書上表示「黎明昇起。感謝社會大眾長久以來對大學自主的堅持努力！」

「總算他有良心！」一名了解台大遴選校長事務的人士表示，蔡政府此舉還是為了止血，因為一年半以後要選總統；葉俊榮至少留下美好身影，未來回台大也仍有清譽；至於教育部要求遴委會開會、寫報告，他認為開會就開會，「教育部要一個下台階，那就給它。」

(中國時報)