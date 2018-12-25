管爺臉書遭洗版 恭喜贏了

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中國時報
／台北報導

教育部「勉予同意」上任之後，管中閔本人尚未回應，不過他的臉書已經被洗版，大批網友湧入留言，「恭喜台大，恭喜管校長」、「恭喜老師，我們贏了」。管中閔獲聘也受到大陸媒體關注，包括中國台灣網、觀察者網、環球網、華夏時報、澎湃新聞等都在第一時間就轉貼新聞，還有陸媒已經貼出評論。

網友寫著：「恭喜管校長，正義終於戰勝邪惡，真是大快人心」、「管爺爺，管奶奶可以親眼目睹了」、「恭喜校長，實至名歸，遲來的正義」、「劍外忽傳收薊北。欣慰、感慨、莫忘初衷。老師加油！」有文化大學校友寫著：「大大恭喜管校長！文化人以您為榮！」還有在校生表示：「校長好，我會努力拿到印著您名字的畢業證書！！」

大陸華夏時報一篇評論「民進黨投降了還這麼囂張」，作者驚訝地說，葉俊榮居然用了整整42分鐘的時間批判、批駁台大校長遴委會，他並氣憤表示，如果是他負責台大對外宣傳和發聲，一定要「堅決罵回去」。

實踐大學校長陳振貴則肯定教育部長葉俊榮，希望葉俊榮留任；他並建議雙方之後各讓一步，包括台大校長遴選委會及管中閔之前提出的訴願要即時撤告。

教育部要求台大遴委會在三個月內說明瑕疵，陳振貴也建議雙方各讓一步，台大應該在明年二月一日之前就說明瑕疵，而這個聲明應該雙方私下看過之後再公布，給雙方面子。」他呼籲反對者能尊重葉俊榮決定，台大及管中閔一起配合，向前邁進。

(中國時報)

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