設兩岸工作小組 韓當務之急

2018年12月25日 01:04 中國時報 李義 、 曹明正 、 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

韓國瑜今日就要在愛河畔，宣誓就職高雄市長，昨日不少高雄市民先來到愛河畔散步，感受歡欣的氣氛。（黃國峰攝）

韓國瑜就職會場後方擺起夜市小攤，吸引不少高雄市民。（黃國峰攝）

韓國瑜25日就職典禮登場，24日下午預演已經擠滿民眾搶先看。（柯宗緯攝）

高雄市長韓國瑜受訪說「九二共識是大家都能接受的最大公約數」，但也強調不會忘記從1949年延續至今的主體性。上任後立即著手籌組兩岸工作小組，會邀各黨派議員、專家學者參加，討論兩岸交流議題，公開透明不會黑箱作業。

挺九二共識 助經濟發展

對於支持九二共識未來可能與中央發生衝突，韓國瑜說：「若真的發生了，看誰站在民意這邊。」他認為，九二共識策重經濟發展，幫助人民過好日子，並帶來和平與交流的果實。

他指出，兩岸交往多年，政治人物說兩岸一家親，不能從嘴滑過去，人家又不是傻子，效果有限，否則大家都變成在應付。他形容這種情形就好比是在喊芝麻開門，如果喊了芝麻，門卻沒有開，就失去意義，至少九二共識是大家都能接受的最大公約數。

韓國瑜呼籲行政院與高市籍立委都應認清現況，高雄未來要大幹一場拚經濟，中央若給高雄穿小鞋，何不想想桃園、台南、台北、屏東都要與高雄聯手，難道這些首長都是傻子嗎？只要合法，人民要過好日子，誰都不能阻擋。

高雄與上海 盼建立航班

面對也許會受到中央掣肘，他說，從機場堂而皇之進來的觀光客、投資客、採購者，說什麼木馬屠城，他忍不住批評「行政院腦袋不是很清楚」，對台灣最大威脅是長達1000多公里海岸線，而不是國內機場；他也透露，希望未來高雄與上海虹橋機場有航班，方便商人洽商、學生求學，甚至希望航班還能再擴及北方。

對於高雄工商界期盼中央能放寬大陸到台投資限制，韓國瑜的態度是會藉著參加行政院會時反映工商界心聲。

兩岸要開放 將步步為營

不過，在高雄市的兩岸關係腳步上，韓國瑜將是謹慎小心步步為營，因為「過去兩岸關係被完全封閉的太久了」；他不諱言，如果一下子門窗全打開，市民的接受度如何？他會先了解市民的接受度，以改善人民生活為前提下逐步展開，不希望因此發生示威抗議暴力衝突。

他希望人民的生活能因開放而獲得改善，例如農漁產品賣得出去，觀光客進得來，讓人民知道兩岸關係改善是有益的。

韓國瑜說，未來兩岸工作小組會邀請3位國民黨議員、2位民進黨議員、時代力量1位、無黨籍1位及專家學者組成，並由研考會主委擔任無給職召集人，公開透明討論兩岸交流議題，不會黑箱作業。

他也不忘奉勸民進黨，不論是中央或立委都應排除心中障礙，不要把自己綁在教條主義的框架下，例如民進黨台北市議員梁文傑可以與柯文哲去上海，就是打破政黨分界的例子。

(中國時報)