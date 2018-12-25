不清算前朝 不搞鬥爭

2018年12月25日 01:04 中國時報 曹明正 、 柯宗緯 、 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄巿長韓國瑜24日接受《旺旺中時》專訪時宣示，未來4年不會清算前朝積弊，不要搞鬥爭，「政治0分、經濟100分」。他還說，將來與陳水扁兒子陳致中在巿議會遇上，相信對方不會為難，因為扁與他早已放下恩怨。

對於外界好奇他會不會清算前朝，韓國瑜斬釘截鐵地講「不會」，他說，他可以開宗明義地講，未來高雄巿政府是99％的興利、1％的除弊，絕對不是一個以清算為主體的執政團隊，而是完完全全「興利」的政府。

他說，如果是以清算、鬥爭為主要目的，高雄市之後幾年將一事無成，政治惡鬥繼續上演，綠軍執政完，藍軍上台開始鬥綠，然後綠軍開始報復，互相咬來咬去，一點幫助都沒有，如果是這樣子的團隊，他寧願不要。

「就是以建設為目的」，清算前朝，絕不是他的團隊主要目標，反而會一肩扛下所有、過去歷屆政府所欠下的債，以及將來會面對的建設、還債，這壓力巨大，但他絕對不會逃避。

至於陳致中也當選高雄巿議員，會不會擔心與對方接觸？韓國瑜說「不會」，因為父子情深是一回事，但立法、行政權互相監督，等到陳致中發現整個巿政府都在打拚的時候，一定會接收到這樣的感染力。

而與扁那時的是是非非，韓國瑜說都已隨風而去，陳水扁前總統已經快70歲，他也60多歲了，彼此都已釋懷，他不會把不好的負面情緒帶到議會。

(中國時報)