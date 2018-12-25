不清算前朝 不搞鬥爭

友善列印
中國時報
／高雄報導

高雄巿長韓國瑜24日接受《旺旺中時》專訪時宣示，未來4年不會清算前朝積弊，不要搞鬥爭，「政治0分、經濟100分」。他還說，將來與陳水扁兒子陳致中在巿議會遇上，相信對方不會為難，因為扁與他早已放下恩怨。

對於外界好奇他會不會清算前朝，韓國瑜斬釘截鐵地講「不會」，他說，他可以開宗明義地講，未來高雄巿政府是99％的興利、1％的除弊，絕對不是一個以清算為主體的執政團隊，而是完完全全「興利」的政府。

他說，如果是以清算、鬥爭為主要目的，高雄市之後幾年將一事無成，政治惡鬥繼續上演，綠軍執政完，藍軍上台開始鬥綠，然後綠軍開始報復，互相咬來咬去，一點幫助都沒有，如果是這樣子的團隊，他寧願不要。

「就是以建設為目的」，清算前朝，絕不是他的團隊主要目標，反而會一肩扛下所有、過去歷屆政府所欠下的債，以及將來會面對的建設、還債，這壓力巨大，但他絕對不會逃避。

至於陳致中也當選高雄巿議員，會不會擔心與對方接觸？韓國瑜說「不會」，因為父子情深是一回事，但立法、行政權互相監督，等到陳致中發現整個巿政府都在打拚的時候，一定會接收到這樣的感染力。

而與扁那時的是是非非，韓國瑜說都已隨風而去，陳水扁前總統已經快70歲，他也60多歲了，彼此都已釋懷，他不會把不好的負面情緒帶到議會。

(中國時報)

設兩岸工作小組 韓當務之急 若與中央政策衝突 韓揚言開幹

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。