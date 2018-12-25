若與中央政策衝突 韓揚言開幹

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中國時報
／高雄報導

高雄新巿府上任後，未來政策可能與中央格格不入，例如雙語教育、性教育課程，甚至是九二共識等。韓國瑜不諱言，「一定會有衝突」，但他會想辦法說服高雄巿議會，也許將來的高雄會是全台唯一的「單幹戶」。

韓國瑜說，像小學生性教育這麼開放，到底有多少人能接受？他覺得現在性教育開放的程度，他真的不認為家長都能接受，而這只是其中一例。另外，像教育部的部編本及母語教學等，將來高雄巿也不見得會全盤照收。

他表示，母語教學占到教育資源的時間分配或要不要改為中英文雙語教育，都會有衝突，他尊重巿議會，但高雄巿政府自己變成「單幹戶」，「開幹」也是有可能，因為現在接觸過的家長，很多人都對部編本火冒三丈。

「中央是在搞什麼！」很多政策高雄巿政府是會傾聽民意的，但實際上中央所編的東西荒腔走板、很多令人無法接受的事情，這個時候高雄巿政府跟高雄巿議會將抬起胸膛來面對問題，突破它、超越它、改正它都有可能。

韓國瑜說，他本身可以參加行政院會，他疾呼有太多讓人覺得怪異的，像南投縣政府拒絕執行一例一休，你修你的勞基法，我地方不執行，中央與地方是不是要因地制宜？

還有最近熱門的九二共識，中央一直強調這權力在中央手上，但韓國瑜說，他的九二共識策重在經濟發展，且他選前就說過認同九二共識，因為九二共識帶來兩岸和平果實，甚至讓人民過好日子，中央有什麼好反對的。

(中國時報)

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