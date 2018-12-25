輕軌2期先停工 馬頭山掩埋場喊卡

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中國時報
／高雄報導

綠色長期執政港都2、30年，留下不少燙手山芋，待韓市長定奪。韓國瑜提到，輕軌2期確定先停工，傾聽民意及評估其建造價值；馬頭山掩埋場則堅守環保底線不同意；爭論已久、停擺逾5年的國道7號開發案需再研究。

「高雄輕軌」被視為花媽執政驕傲的成績單，水岸輕軌上路後，乘載量不如預期，使得輕軌2期動工後，遭外界質疑功能性、效益性，選前亦成為藍綠角力戰場。韓國瑜昨明白說，輕軌2期民眾反彈聲浪太大，必須立即停工，好好傾聽民意所需。

他認為，回歸最本質的問題，到底輕軌2期有沒有價值？他憂心運輸價值不夠，打算與中鋼等廠商談判，如果技術工程改良，能以高架或地下取代原定地面興建案，工程費用又不超過市府負擔，可以再來想辦法調整。

馬頭山事業廢棄物掩埋場開發案爭議3年多，韓國瑜認為，環境影響評估指出離水源區太近，這點相當嚴重，付出的環境代價太高，他絕不同意興建，細節等就任後再一一評估。

國道7號又稱「高雄港東側聯外高速公路」，因路線通過鳳山丘陵和鳳山水庫，環團憂心恐破壞猛禽生態和汙染水源，環評歷經4任環保署長、審了7年還在卡關。韓國瑜直說，國7還需再進一步研究。

另外，內門、旗山是高雄後花園，應增加其被開發利用價值，包括動物園遷移案，打造更大、更棒場域，另可推動休閒農業及發展全台最大露營區，推動全台最棒雙語夏令營、冬令營，孩子再也不用送到歐美度假。

(中國時報)

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