上任盤點資源 重點地盡其利

2018年12月25日 01:04 中國時報 柯宗緯 、 李義 、 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

韓國瑜勝選主因就是喊出「貨出人進」，新官上任後，拚經濟成為施政主軸，韓國瑜將分短、中、長期打法，首要顧及市井小民能溫飽，並寄望經濟命脈「大型產業」發展，而市府作為後盾，盤點各項資源解決五缺，重點讓地盡其利，「別占著茅坑不拉屎」。

韓國瑜正式上任，身分不只是賣菜郎，更是高雄CEO，他捲起袖子準備拚經濟，讓「高雄發大財」不僅是口號。他提及，短期內讓批發、零售、物流、餐飲、自由經濟體等數十萬就業人口，「能吃碗滷肉飯填飽肚子。」

他說，想要整個城市富裕，享受滿漢全席，仍得寄望高雄經濟命脈，即石化、金屬、鋼鐵、造船、IT、電子等大型產業發展，市府不可能指導怎麼賺錢、研發，而是友善協助企業解決緊急需求，提供公共服務資源，如缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才等。

他認為，公部門需「換位思考」，了解企業主想法，他要求環保、勞工、消防等部門都要有同理心，絕對不可抱持酷吏心態，否則只會讓經濟活動受到打擊，該做的事情要做之外，更要深深體會企業經營困難。

至於高雄產業用地是否飽和？他一言以蔽之「沒有地盡其利」；現在要來高雄投資的人太多了，但土地始終不夠，「需要地的人急得不得了，有地的人一動也不動，這不是很諷刺嗎？」

他以路竹科學園區為例，很多地雜草叢生，他不禁納悶，「多少廠商占著茅坑不拉屎？」占著土地不生產；對他而言，每塊土地都要高度活化利用，屆時會一一盤點土地，並與閒置空地的廠商接頭，協調把地讓出來，若土地真的不夠，考慮利用橋頭科學園區。

(中國時報)