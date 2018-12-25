新聞透視－太陽花 台灣民主崩壞的推手

2018年12月25日 01:04 中國時報 王正寧

編者按：新科百里侯今日就職，這次九合一選舉，韓流席捲全台，韓國瑜提出「人進得來、貨出得去，高雄賺大錢」的競選口號，就是《兩岸服務貿易協定》及《兩岸貨品貿易協定》的概念。回首2014年3月，太陽花學運鼓動反中、仇中、恐中風潮，造成兩岸服貿與貨貿皆停擺，4年過去了，當年力推《兩岸經濟合作框架協定》（ECFA），「ㄟ擱發」夢已遠，台灣露出又老又窮疲態。本報特別製作太陽花學運省思專題，從政治、經濟及生活三面向，供各界思考太陽花學運為台灣帶來的傷害與影響。

因為一場強闖前行政院長江宜樺的演講會場，讓人憶起因為兩岸服貿協議而引爆的太陽花學運。這場恣意妄為的抗爭最後淪為民主鬧劇，民進黨政府上台後只論戰功，不顧法治，將成為崩壞台灣民主的推手。

有關係就沒關係 負面教材

毫無疑問地，太陽花學運重創國民黨政府的治理威信，奠定2014與2016年選舉民進黨勝選的基礎，也助時代力量躍升為國會第三大黨。政黨輪替後，首任行政院長林全上台後，隨即對太陽花學運126名被告撤回告訴，形同論功行賞的政治舉動，成為「有關係就沒關係」最負面的教材。

服貿協議對我國究竟是利是弊？各方見解分歧，但當時包括太陽花參與者或支持者，對於政府辯論的邀請卻是一再閃躲，不敢明著反服貿，僅質疑過程「黑箱」。 但不論目的如何崇高，都不能作為非法合法化的理由。以「白米炸彈客」楊儒門事件為例，即便捍衛「社會正義」的訴求再義正辭嚴、得到廣大認同，最終還是入獄服刑，經由前總統陳水扁特赦才出獄。楊儒門坦然面對法律制裁之外，並沒有出現抗議當年相關官員的「脫序」行為。

過多政治盤算 完全站不住腳

更何況，只因為將《兩岸服貿協議》從內政委員會送院會存查，只是將戰場推到院會，顯然與「急迫性」或「不可逆」有一大段的距離。只是因為自以為是的「黑箱」理由，就占領立法院，主事者又摻雜過多的政治盤算，都讓太陽花學運正當性與歷史定位難與過去的野百合相提並論。

尤其在「攻占」行政院的部分，更是完全站不住腳。立法院是民意機關，被佔領頂多不開會，與身為最高行政中樞的行政院顯然不同，下令驅離本就依法行政，應該不分藍綠，如果毀損公物、侮辱公署不算違法，什麼叫違法？至於員警是否執法過當，當然可以討論，但如今執政的是民進黨，抗議包庇執法過當的對象應該是蔡政府。

「公民不服從」被太陽花被告拿來做辯駁的「護身符」，但「公民」與「暴民」如何區分？「不服從」和「革命」又有何差異？公民可以不服從，但必須付出代價。如果攻占官署可以輕易脫罪，執行公權力的警察反被控「謀殺」及「殺人未遂」，難道不是法治國家的價值錯亂？

(中國時報)