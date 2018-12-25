《太陽花版》雙重標準 削弱正當性

2018年12月25日 01:04 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

蔡政府上台後，多次以國會優勢強行通過多項爭議法案，包括《勞基法》兩次修法、水利會改制、前瞻特別預算，都有「程序黑箱」問題，當年質疑「服貿黑箱」的學運領導人卻未強烈批判，顯然「黑箱」與否，是以「顏色」決定，太陽花青年的雙重標準也削弱2014年學運的正當性。

2014年3月18日，為抗議藍委張慶忠半分鐘快速審查通過《兩岸服貿協議》，太陽花學生佔領立法院，衝進行政院，表達對程序不正義的反彈，但民進黨全面執政後，太陽花的表現完全走樣。

《勞基法》在「一例一休」、「砍7天假」初審議事錄確認時，綠營召委吳玉琴強勢主導表決通過。勞基法二修時，立委陳瑩更是一分鐘就通過，曾經歷太陽花亂局，上班被迫繞道的劉小姐說，「大腸花就是兩套標準」。

還有，民進黨團打著「一事不二議」主張，挾人數優勢強勢表決通過，包裹處理前瞻首期特別預算案主決議，民進黨全面執政，形同多數暴力，台灣民主倒退，「覺醒青年」卻無人聞問」。

不止如此，民進黨年初摸黑通過《農田水利會組織通則》，連東華大學教授施正鋒都曾公開提醒，《農田水利會組織通則》等法案倉促立法，很可能贏了戰場、卻輸了戰爭，種下民意反彈因子。但太陽花眼見水利會改制3000億資產充公，同樣不發一語。

長期關注政治新聞的張太太說，太陽花「逢藍必反、逢綠必軟」，這樣的雙重標準，自然削弱學運正當性，太陽花代表進入國會兩年多，除了當初「退回服貿」的訴求外，5大訴求已沒人記得，如今的太陽花，只是不讓人講話、不准人寫字、不尊重言論自由的一群小屁孩。

(中國時報)