2018年12月25日 01:04 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

太陽花女王劉喬安（時報周刊資料照片）

柳林瑋（本報資料照片）

太陽花學運出了不少風頭人物，但是當學運風華凋落，「覺青」跌下神壇，行為不堪檢驗，「黑歷史」逐一浮現。太陽花學運高喊的程序正義問題，本質上就是反中情緒，立法院至今都沒處理《兩岸協議監督條例》與《服貿協議》，足見學運的人物與口號，4年後被看穿是包裹糖衣的毒藥。

學運結束迄今超過4年，台灣內部與世界情勢發生許多變化，很多人對學運有重新評價與反省。當時不少活躍的學運風雲人物，經不起時間考驗，在私德上有嚴重操守問題，一次次削弱學運正當性。

陳為廷與林飛帆並列學運領袖，在出名後，遭網友起底，他在高中時，就曾在捷運上襲胸一名女高中生，媒體追查後更發現，陳為廷更有在客運、夜店發生多次性騷擾醜聞；戰神一夕淪為色狼，適逢2014苗栗立委補選，原有意角逐的陳為廷只好黯然退出。

在學運中，被封為「太陽花女王」的劉喬安，《壹週刊》爆料她身份不單純，後來還被查出從事援交與跨國仲介賣淫，遭美國在台協會向台灣檢警檢舉，開庭時劉則當庭承認兩度仲介賣淫；今年8月，劉喬安又因持有K他命被警方逮補。

醫師柳林瑋在洪仲丘案時成立「公民1985行動聯盟」，太陽花學運期因為駐守醫務站，被封為「社運名醫」，後來又成立「沃草」公司。不過柳林瑋2015年被爆挪用沃草上百萬公款，以「財務管理上發生重大錯誤」遭到解職，更被公民1985告發詐欺和侵佔。

此外，學運期間擔任翻譯的王年愷，遭爆因為不滿前女友提分手，將性愛影片上傳到網路，更冒用他人臉書將影片連結傳給前女友，惹得前女友報警提告。王最後遭判5個月徒刑，緩刑2年，得易科罰金15萬元，期間須服120小時義務勞務，此消息也被外界評為「太陽花崩壞」。

(中國時報)