靠學運聲勢起家 時力淪國運昌隆黨

2018年12月25日 01:04 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

太陽花學運後，時代力量收割了太陽花的成果，而黃國昌則收割了整個時代力量，黃國昌為自己營造「戰神」形象，整個黨幾乎被黃國昌拐著跑，定位及路線充滿不確定性，新民意對太陽花覺青感到失望與無法諒解，時代力量早就被看破手腳，別再自取其辱。。

時代力量在2015年1月成立，黃國昌於5月為參選立委才加入，自此開始，時代力量陷入「成也黃國昌，敗也黃國昌」的矛盾命運。2016大選泛綠獲得空前勝利，民進黨完全執政，但這讓炮火猛烈的時力陷入尷尬立場。

國民黨在立院淪為少數黨後，時力初入立院屢打國民黨，挨批淪執政黨側翼。接著時力在《勞基法》攻防開始針對執政黨，讓民進黨對其相當反感，黃國昌自此跟民進黨團總召柯建銘結下樑子，柯再也沒給時力說過好話。

比起身段靈活的親民黨，時力成了立院藍綠都不歡迎的小黨，而擔任時力炮手的黃國昌所引發的矛盾，也日趨浮現。馮光遠退出時力時就說時力已淪為「國運昌隆黨」，暗諷整黨都被黃國昌主導。

接著時力內憂外患不斷，黃國昌在自己選區差點被罷免，後來又傳出黃國昌與林昶佐之間有路線之爭。這次九合一選舉，時力在全台議員席次多有斬獲，林昶佐主導的北市選舉打出漂亮勝仗，黃國昌的新北選舉則全軍覆沒，已被黨內逼宮要他負責。

時力靠著太陽花學運的聲勢擄獲年輕人，在立院有一席之地，也靠著黃國昌的質詢打響名氣，不過整個黨也在黃國昌獨斷的指導風格下，陷入充滿不確定性、矛盾的狀態。

經歷這次九合一選舉，民意已唾棄太陽花學運所主導的政治風格，日前太陽花學生又跑去前閣揆江宜樺的課堂鬧場，黃國昌跳出來批評江宜樺，顯然又想收割圖利。

(中國時報)