收割成果取得政權 民進黨反靠拒馬保護

反服貿期間，抗議學生占據議場，民進黨立委則幫忙在議場的迴廊上分批守住入口，防止警力進入驅離學生。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

太陽花學生占領立院期間，獲得民進黨團和綠委的全力援助，蔡英文那時也到場靜坐聲援，民進黨在太陽花學運助威下，不僅在2014年當年的九合一大選大勝，也將蔡英文送上2016年總統寶座，不料蔡上任後，因民怨引發抗爭，卻要靠重重拒馬來保護自己的安全。

《兩岸服貿協議》2013年完成簽署後，依規定原本只需送交立法院備查就生效，卻在民進黨團總召柯建銘斡旋下，做成立院逐條審查、逐條表決的朝野協商，埋下318學運的關鍵原因。

2014年，學生因反對服貿快速通過，318晚間佔領立法院議場，院長王金平本想驅離，但柯建銘辦公室主任何佩珊表示，柯建銘打電話給王，確定優先保護學生。之後蘇貞昌和蔡英文紛紛趕來聲援。

民進黨隨後公開表示，將在能力內儘量為學生提供物質協助；中執委段宜康更指出，在那段守在立法院的日子，太陽花學運幹部半夜常去找柯建銘商議。

民進黨的相挺獲得年輕族群的支持，2014年底的九合一選舉，民進黨拿下13席縣市長。2年後，蔡英文終於登上總統寶位。

不過當年主張民眾有抗爭權利的蔡英文，卻在執政後，也面臨年改、反同等群眾陳抗，卻架起層層拒馬，劃設陳抗區，把民眾隔絕在外。

曾在立院外埋鍋造飯長達485天的前八百壯士指揮官吳其樑不滿地說，蔡政府對其他團體與太陽花就是「差別待遇」。他說，蔡政府對八百壯士「是用了四層鐵絲網圍我們」，蔡上台前後無論是所說的話還是作為，跟當年在野時「完全相反」，這次九合一選舉，就是反應民眾對民進黨傲慢的不滿。

(中國時報)

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