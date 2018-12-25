一棒接一棒 朱侯傳承耀新北

新北市長朱立倫卸任前夕與準市長侯友宜同台，傳承意味濃厚。（葉德正翻攝）

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中國時報
／新北報導

新北市長朱立倫卸任前最後一個行程「2018新北平安夜活動」24日在新北市民廣場登場，朱立倫帶著所有局處首長到場，與今天接任市長的侯友宜同台，象徵傳承「一棒接一棒」，朱立倫更意有所指表示，未來平安不只在新北，更要照耀全台灣。

朱感性感謝 民眾高呼選總統

朱立倫24日卸任前夕，逐層感謝所有市府員工，不少人高喊「朱總統」，許多人流下不捨眼淚，他也眼眶泛紅表示，這8年這2922天，大家的心都在一起，未來大家的心也永遠在一起。

晚間平安夜是朱立倫任內最後一場市府活動「2018新北平安夜活動」，他帶領所有局處首長到場，與侯友宜難得同台，台下觀眾要他選總統聲音不斷。

朱立倫表示，8年前這裡沒有耶誕節慶典，但在全體市民與市府團隊努力下，造出這座歡樂耶誕城，耶誕活動不只屬於教友，更是屬於所有朋友。

侯期許 打造更國際化歡樂節

朱立倫也感性表示，這次他擔任市長最後一個行程，平安就是所有人的期待，「未來能夠照耀全台灣」，讓國民平安、有希望、更幸福、更有未來，接下來交棒侯市長，他一定帶領新北走向光明未來。

侯友宜說，在溫馨平安夜感謝朱市長及市府團隊8年來辛苦的打拚，為新北市打下良好的建設基礎，未來接下這一棒，市府團隊會更加認真努力，他一定這個基礎，創造更國際化、更遠大、宏觀，最有未來的歡樂節。

昨活動由愛心園遊會揭開序幕，其中「福音解籤」的攤位最受矚目，另還有糖心蛋、客家美食、油飯、粽子、水煎包、木耳蓮子湯等特色美食，晚會則由何戎、洪育雯夫妻搭檔主持，李宣榕、興起發光、黃美珍、蕭東山等星光幫藝人輪番演唱，還有典躍舞團及亞洲基督教第一天團「天韻合唱團」共同報佳音。

特色美食、歌舞秀 洋溢幸福

民政局長江俊霆表示，新北平安夜是新北市歡樂耶誕城系列活動的壓軸，同時也是全台最具宗教特色的平安夜活動，現場有12名員工裝扮成耶誕老人及耶誕女郎，在活動現場發放糖果，在傳遞平安喜樂的耶誕福音同時，也為晚會帶來充沛活力與熱情。

新店行道會牧師張茂松也說，今年平安夜活動，是朱立倫最後一次以市長身分參與平安夜活動，也希望未來見到朱市長能夠改「稱呼」，引發台下熱烈歡呼。

(中國時報)

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