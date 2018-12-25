快閃報佳音 街頭處處有驚喜

2018年12月25日 01:04 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

提到宗教活動，一般民眾多先想到佛道教，新北市政府除推廣佛道文化，對基督、天主教等相關宗教活動推廣也不遺餘力，其中，新北平安夜已是新北市歡樂耶誕城最具宗教特色與節慶氛圍活動，一年比一年盛大，讓新北市市民們都能在此感受到最有耶誕味的平安夜，以及耶穌基督的福音。

新北市民政局表示，新北市平安夜除傳統福音詩歌，這幾年更創新製作快閃傳福音、募集耶誕願望等網路影片及AR雲端祝禱，讓平安夜特別溫暖又有科技味，不但貼近年輕世代，也將耶穌基督的福音透過網路傳遍到每一個角落。

此外，參與新北平安夜的教會規模也越來越多，除有超過50間教會詩班在市民廣場為市民祈福，由各區教會設計多場的「快閃傳福音」活動，在街頭散播音樂與歡樂，不論是舞蹈、獨唱、樂器演奏，還是大合唱，都為路過民眾帶來許多驚喜，深受民眾歡迎。

另外，辦理的主題也相當多元，有充滿原民風的原民教會集體領唱詩歌，搭配國台雙聲道牧師祝禱，讓民眾歡樂領受祝福。

活動更結合公益園遊會，並有知名餐廳推出耶誕美食優惠，從西式餐廳、牛排館、景觀餐廳、燒肉屋到火鍋店應有盡有，讓新北平安夜不但是全台最有耶誕氣氛的地方，也成為最歡樂的地方，許多人每年都要特別來參與盛會。

(中國時報)