柯P小內閣 副市長三缺一

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中國時報
／台北報導

北市府今舉辦第七屆就職典禮，即便台北市長柯文哲積極奔走向各陣營借將，不過包括副市長在內，仍有工務局長、原民會主委、公務人員訓練處長等一級首長待補，就職典禮確定無法全員到齊，再次凸顯柯「找嘸人」窘境。

北市府昨公布小內閣名單，局處首長重新洗牌，續任26人（含代理）、異動11名，其中，待補的兩名副市長中，僅公布工務局長彭振聲升任，另一名副市長仍懸缺；另外，「柯家軍」也擔重任，前議員徐世勳接客委會主委，劉奕霆掌觀傳局長兼發言人、「學姊」黃瀞瑩及柯昱安則雙雙擔任市府副發言人，並持續負責社群行銷。

值得注意的，柯文哲此次不少首長來自綠營，如新任地政局長張志祥、都發局長黃景茂皆來自林佳龍的台中市政府團隊，新任研考會主委余家哲曾任綠委趙天麟「橄欖枝基金會」的副祕書長，社會局長陳雪慧也曾在林智堅的新竹市政府任職。

其他市府小內閣名單異動部分，還有文化局長由商業處長蔡宗雄接任、資訊局長呂新科、財政局長陳家蓁，至於工務局、原民會和公訓處首長則懸缺，分別由副市長彭振聲、北市府技監陳榮興和公訓處副處長林芳如代理。

除仍有3職務為兼任或代理，第三位副市長也尚未覓得，加上資訊局長呂新科、財政局長陳家蓁因借調作業處理中，未能即刻報到，就職典禮大合照確定無法全員到齊。對此，市府發言人劉奕霆表示，後續人事要等到徵詢、確認完畢後公布；至於預計何時補齊人選？劉則表示，目前未有確切時程。

接副市長的彭振聲表示，他會幫市長分憂，柯曾說，當部屬的第一個責任是不要給長官找麻煩，任內可以決定的公務，他會盡量處理，這也是副市長存在的意義。

(中國時報)

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