林佳龍嗨舞道再會 下一步不設限

2018年12月25日 01:04 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市長林佳龍卸任前，24日最後1天上班日大解放，與市府員工拍照留念，還大跳熱舞笑翻全場。他說，未來市民可能在小吃店、鐵馬道或哪個轉角野生捕獲他；目前將先設台中辦公室與基金會，4年後是否東山再起？他說，「下一步怎麼走，以及會不會再走回怎麼樣的路，我覺得這都是開放的！」

林佳龍與市民合約到期成為「自由球員」，他表示，沒有離情的感覺，最主要是已定居在這裡；對下一步打算，他想休息一下陪家人，多與家人分享、一起吃頓飯，正計畫元旦4天連假要怎麼過。

卸任前夕，在臉書PO出心情告白的影片《成為光》，以他這4年走遍各地與民眾互動，自述「我們沒有停下的理由，永遠相信希望、相信光明、相信台中！」獲很多網友迴響。

「不會覺得有遺憾，我還是會以台中為家，也不會就離開！」林佳龍為未來埋下伏筆，可能在某個拐角地方或小吃店，或是去高美溼地，可能在后豐自行車道，「都可能看到我，我會以這裡做家，這是我的基地。」

有支持者期待他捲土重來，林佳龍表示，活在當下，珍惜這4年跟市民一起打拚，下一站到底在哪裡，現在也沒辦法預測，這個社會需要我們做事的時候不會去推遲，任何新的角色都一樣可以做很多事。

他強調，最重要的是希望能夠像光一樣發光發亮，甚至能行光合作用，變成一點光點、一條光線、一座光網，不管未來在哪個位子，繼續關心公共事務。

「市長跟著跳！」「好啊！」平常嚴謹的林佳龍，卸任前同仁排隊合影留念，也在女性員工要求下一起大跳熱舞，沒有排練，肢體動作扭腰擺臀節奏全跟上。他笑說，「好嗨的氣氛，大家愛怎樣的合照，照單全收」，雖然輸了選舉，卻贏得很多選民尊敬，相信青山綠水有緣再交會的時刻。

他的團隊認為，林佳龍應爭取站上黨政舞台才有燈光，持續為政治實力保溫；但也有成員考量民進黨敗選仍在谷底，可能造成政治能量折損，林佳龍是否沈潛磨劍4年再起？或勇於承擔黨政職位？都是可能選項。

(中國時報)