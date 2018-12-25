鄭文燦局處首長 多數老面孔

2018年12月25日 01:04 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市長鄭文燦2度「爽約」後，終於在小內閣總辭前2.5小時宣布人事，32局處僅8局處原地升任或轉任，其餘未更動，副市長游建華續任，另位副市長王明德將轉任桃機董事長。鄭坦言沒有一步到位，未來還會視狀況調整，再度強調自己會「做好做滿」。

面對前市府顧問黃適卓開第一槍宣布接棒參選桃市長，鄭酸道：「我都還沒就任！」他也提及自己的字典裡沒有接班人、只有候選人，候選人能不能贏才是重點，若立委選舉就陣亡，就沒有機會競選市長，似乎暗諷宣示不搶公職、黨職或立委之位的黃適卓不適任，只是鄭也曾競選縣長、立委失利。

鄭文燦24日宣布，游建華續任副市長，將轉任桃機董事長的副市長王明德職缺待適當時間再行公布。其他異動包括工務局長黃治峰升副祕書長，仍兼工務局長、社會局長由勞動局長王安邦轉任、勞動局長由副祕書長陳靜航轉任、經發局長由主祕郭裕信升任、地稅局長由副局長姚世昌升任、新聞處長由研考會主委詹賀順接任、研考會主委由副祕書長邱俊銘代理，其餘24局處首長都續任。

競選議員失利的邱素芬獲聘為桃園果菜市場公司董事長，黃傅淑香、張肇良、李雲強、葉明月4人則獲聘當顧問，原體育局長夏金興也轉任顧問並兼任府會聯絡小組成員。

原社會局長古梓龍、原地方稅務局長林延文都將退休，原經發局長朱松偉借調期滿，回任教職，新聞處長張惇涵因生涯規畫請辭。

鄭文燦表示，局處首長僅小幅調整，而12區長也在重派後建立輪調制，讓市府局處與區公所人才交流，並讓市府主管更能深入地方、了解市民需求。鄭文燦數度強調自己會做好做滿，不會去想1年1個月後的總統大選，面對總統選舉，自己也會扮演好桃園市長的角色。

(中國時報)