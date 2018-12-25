立院決議 召謝長廷返台報告

2018年12月25日 01:04 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

駐日代表謝長廷在臉書上反擊，指國民黨立委最早對駐大阪辦事處前處長蘇啟誠開槍，24日引起國民黨立委曾銘宗（右一）等委員不滿。（王英豪攝）

關鍵電話解密？

我駐大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生事件持續延燒，國民黨立委昨痛批駐日代表謝長廷不適格，要求謝下台。藍綠立委最後決議，立院外交國防委員會就蘇案成立「調閱專案小組」，並請謝長廷回台進行專案報告。

吳釗燮稱未授權打電話

立法院外交及國防委員會昨審查外交部預算，國民黨立委曾銘宗、江啟臣、李彥秀、呂玉玲都痛批謝長廷及吳釗燮處理不當，要求謝、吳兩人下台。

對於是否授權台日關係協會祕書長張淑玲打電話給蘇啟誠？吳釗燮重申，他沒有授權任何人打任何電話，張淑玲也已對外說明。至於「全館考績打丙」之說，吳釗燮說，這並非張的權責。

他強調，自己已承諾蘇啟誠遺孀不再炒作此事，避免二度傷害，所以他上周在外交部主管會報已要求所有外館館長，應謹言慎行，謹守行政中立。媒體再追問，吳釗燮管得動謝長廷嗎？他則沒有多談，僅說「謝謝」。

張淑玲也表示，她願意就關西機場事件9月4日發生到9月14日蘇離世當天，無論家用、公用、私用所有電話、所有Email、社群網站的通聯紀錄，願意授權外交部進行內部必要調查。

張淑玲願提供通聯紀錄

她強調，有不具名人士稱，她在蘇啟誠離世前一天，致電蘇長達20分鐘，她也再度鄭重澄清絕無此事，「我那天跟蘇沒有任何聯繫。」

江啟臣批評，謝長廷須了解外交官代表中華民國，應全心全力專注台日關係，而非動不動就批評國內政治，甚至回台助選，毫不掩飾。尤其，謝昨還在臉書上批評在野黨，「還適格嗎？」

成立調閱專案小組調查

呂玉玲也說，謝長廷到昨還在網路放話，完全不適任；這麼多爭議，外交部應給外界一個說明，何況這麼多專任外交官都很優秀，如何繼續拚外交，公使、大使如此政務派任，是否適合？

外委會經討論，通過臨時提案，由於外界對外交部與大阪辦事處溝通過程及內容多所質疑，迄今外交部沒有詳細說明，責由外交及國防委員會成立「調閱專案小組」，並請外委會召委盡速排定議程，邀請外交部長、駐日代表謝長廷及相關人士到會進行專案報告。

(中國時報)