回台時間 謝稱由立院安排

2018年12月25日 01:04 中國時報 黃菁菁 ／東京24日電 ／東京24日電

立法院外交及國防委員會24日通過臨時提案，要求謝長廷針對駐大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生憾事到外交及國防委員會進行專案報告。謝長廷回應，「將返台赴立法院報告」，至於返台時間，謝長廷說，「遵照立法院的安排」。他並在臉書再次指出，假新聞是事件的源頭，國民黨刻意庇護假新聞發文者。

謝長廷23日深夜在臉書上發文強調，假新聞是蘇前處長寫檢討報告的前提，應該為此前提解套，還蘇處長和許多被罵同仁一個清白。

謝長廷發文指出，他在9月19日看到9月10日蘇處長寫的「願坦然受處」的檢討報告，內容是以巴士是載到泉佐野站及guruguru的電話為真的前提而檢討，如果是真的，蘇前處長願受處分的檢討報告會變成可以處分的根據，問題只是處分輕重及是否過當的問題。

他鍥而不捨追出假新聞率先散播者guruguru的身分，以及他打電話是假的，還有坐到泉佐野車站也是假的真相，正是為蘇處長自我檢討報告的前提解套（例如他在檢討報告說自己沒有前往車站關心難辭其咎），還他和許多被罵的同仁一個清白。在這種情形下，追究檢討報告是否被迫？上級是否受新聞誤導而處分？處分是否過當？辯論才有力量。

而這些問題，既然雙方都有通聯紀錄可查，應該很簡單可以查明。如查出蘇處長輕生之前有接獲上級壓力電話而不甘受辱輕生，那應該是直接促使他尋短最後一根稻草，而不能說假新聞沒有關係。

他並指guruguru為什麼一再逃避說謊，扯什麼帳號被盜用呢？「一切都是事實」這種說法是要陷蘇前處長於不義？還是真的要為他申冤？令人費解。

(中國時報)