大破大立 立即撤換謝位子

2018年12月25日 01:04 中國時報 陳建瑜

我駐大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生事件發生至今，外交部一直以拖待變，至今仍拿不出調查報告，若非蘇啟誠遺孀出面說明，蘇啟誠之死是因「不想再受辱」，恐沉冤難雪。

最可惡的是，外交部與駐日代表謝長廷仍以「打假」為其責任開脫，外交部除令謝長廷速速返台說明、接受調查外，謝已難當大使之責，應即免除謝長廷的職務，減少爭議。

立法院決定成立「調閱專案小組」調查，只要證據未被淹沒，到底是誰致電蘇啟誠，從張淑玲、謝長廷、駐大阪辦事處等公私電話，進行勾稽比對，應大致可推測。

問題是，即使查到通話名單，也無法確知其通話內容是否與蘇之死有直接關係，最後反留下一堆謎團。

然而，謝長廷仍一直在臉書上發文，表示自己是鍥而不捨追查假消息，彷彿是為洗刷蘇啟誠冤屈，其實是為自己推脫責任，避談自己在關西機場事件發生當下應盡的責任，這一點，最令國人反感。

從這次蘇啟誠事件，凸顯出公務體系的陋習，當重大危難發生時，上級長官只想推給下面的事務官，為自己止血，嚴重打擊士氣，外交部過去這種案例不在少數，蘇啟誠不啻是以自己的性命，揭發公務體系的黑幕。

外交部長吳釗燮一再強調，希望外界不要炒作蘇啟誠案件，但外交部若不能提出合理的說明，外界的質疑聲音不會停止。

特別是謝長廷在處理關西事件與回應蘇處長之死的表現，已失去駐日代表的高度與氣度，由他負責對日交涉，恐怕也難以獲得日方信任，負責外交的蔡英文總統別只在迴廊發言，應即撤換謝長廷，我對日本的外交工作才能有番新氣象。

(中國時報)