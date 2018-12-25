丁提3理由 千餘人願作證

台北地院24日首度開庭審理國民黨台北市長候選人丁守中提出的選舉無效訴訟，丁守中（前）在律師陪同下出庭。（趙雙傑攝）

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中國時報
／台北報導

台北市長選舉，丁守中聲請重新驗票未翻盤，他另提選舉無效訴訟，台北地院昨首次開庭，丁提出3大理由，強調自己打這場官司是為了防止日後再發生一邊開票一邊投票的情況，並表示有千餘人願替他作證，堅信「司法會還我公道」。但北市選委會的律師則強調選舉沒有違法，法官諭知下月繼續開庭。

台北市長選舉結果，柯文哲以3254票險勝丁守中，丁向法院聲請重新計票後不僅未翻盤還輸更多，最後丁守中敗選票數反而擴大到3567票；丁另以中選會、台北市選委會為被告，提出選舉無效訴訟。

丁守中與律師昨提早出現在法院，他把要在法庭內講的話提前發表，丁說提訴訟有3項理由，首先要徹底檢討選罷法、公投法欠缺明確的規範，要檢討中選會、地方選委會利用職權違法操縱選務，影響選舉結果，並杜絕類似一邊開票一邊投票的違法事由。

丁的律師則當庭表示，公投合併選舉辦理，讓滿18歲有公投權、但未滿20歲無選舉權的民眾，也可以進入選舉投票所，跟著選舉人一起排隊，妨害選舉人行使選舉權，這些年輕人造成排隊時間大幅增加，影響選舉人投票意願。

中選會、台北市選委會則委由律師抗辯表示，投票時間依法可以延長，公投是否合併選舉辦理是選委會的裁量權範圍並無違法，而投票排隊禁止使用手機也沒有任何法源依據，丁守中及律師團提出的意見只是其政策主張，與現行法規不符。

隨後，雙方律師、代理人針對投票時間、投開票所設置、邊開票邊投票等問題提出意見。丁守中步出法庭時表示，中選會的心態就是最大問題，這也是他打官司提訴訟的理由。

(中國時報)

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