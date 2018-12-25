棄商從文蔡宗雄任文化局長

2018年12月25日 01:04 中國時報 李依璇 ／台北報導 ／台北報導

蔡宗雄將接任台北市文化局長，他曾在淡水古蹟博物館館長任內，模仿世界名畫，以淡水豐富古蹟、自然美景為場景，希望行銷淡水古蹟。（本報資料照片）（吸菸有礙健康）

台北市政府24日傍晚公布第一波小內閣人選，文化局長將由商業處長蔡宗雄接任。據了解，蔡宗雄曾參與文化局副局長遴選，擔任商業處長期間，仍積極應徵文化部司長、參事，這次終獲台北市長柯文哲拔擢。至於現任文化局長鍾永豐表示，卸任後將回歸民間，不再擔任公職。

積極參與 終償心願

柯市府上任後，文化領域飽受批評，文化局長更是頻頻換人、爭議不斷，首任文化局長由倪重華出任，但倪重華在2016年1月底辭職，換謝佩霓接任，但謝上任8個月即閃電辭職，由時任客委會主委、曾任嘉義縣文化局長的鍾永豐接任。不過，鍾永豐在選舉時不斷被抨擊「沒作為」，遭點名下台後，已是柯任期內第3位離職的文化局長。

蔡宗雄在柯第一任時即參與遴選文化局副局長落選，在擔任商業處長期間，仍去應徵文化部司長、參事；原先他對外宣稱明年1月會出國念書，但此次他在選戰中奮力替柯輔選，成功被拔擢為文化局長。

珍惜機會 戒慎恐懼

記者昨致電蔡宗雄，他雖嘆，「千頭萬緒、戒慎恐懼！」但仍強調，接掌文化局後有4個方向， 第一是傾聽少數團體的聲音，其次是加強數位，接著是建立台北市文化品牌，最後則是與中央建立良好的溝通管道。他表示，新工作非常需要適應，他畢竟是常任事務官，要做這樣的轉變其實不在人生規畫當中，但他非常珍惜這個機會。

鍾永豐昨受訪指出，他將回到民間；媒體詢問是否想回歸音樂圈？鍾永豐則說，回到民間身分可以做的事情很多，不一定侷限於單一職業。另外，他也勉勵新任局長，相信柯文哲的戰略看法，也相信柯會物色最適宜人選，希望蔡宗雄可以跟文化局同仁形成好的夥伴關係，達成市長交付的任務。

(中國時報)