商業處長接手 文化界大驚奇

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中國時報
／台北報導

台北市文化局長的名單令不少文化界人跌破眼鏡，有人覺得文化不被重視，卻也有人認為蔡的學經歷豐富，並非完全沒有「文化」相關歷練，各界應給他機會。一位熟悉文化界問題的趨勢專家則表示，文化圈的反彈是「商業處長接文化局長」的膝式反應及片面思考，若以北市府面臨的大巨蛋與北藝中心的頭痛問題來看，文化局長必須更「食人間煙火 」，硬找大作家或大藝術家來當文化局長，反而不切實際。

樹德科技大學教授郭耿甫則認為，一個好的文化局長可以讓城市被世界看見，「這是個跨領域的時代，一個好的文化局長必須要有跟文化人、文化事務溝通的能力，台北市是首都，無形文化資產堪稱是全台密度最高的地區，文化局長手上有一把好菜，就看他如何料理，如何讓台北能用文化被世界看見。」

蔡宗雄中原大學室內設計所碩士畢業，曾任新北市立淡水古蹟博物館館長、新北市立黃金博物館館長以及新北市政府文化局主任祕書，後來擔任台北市商業處處長，雖然館所資歷不長，但不算完全陌生。

故事工廠執行長林佳鋒則表示「完全不認識這個人」，但他認為雖然是事務官，經過歷練變成好的文化局長，「比起被政治任命空降的文化人天馬行空來說，未必不好。」林佳鋒認為，看資歷是有一些文化經驗，但也許他的商業處經驗可以給文化更新的開展也不一定，有待觀察。

有學者對蔡宗雄「商業處長」的身分感到疑慮，認為商業重視的KPI、指標或效益思維，擺放到文化事務上，風馬牛不相及；更認為不應有「文化就是文創」的誤解，「如果可以認知到台北其實是最有文化軟實力的城市，讓文化產生相乘的力量；甚至新局長願意幫文化人找資源，或許可為首都文化力再創新亮點。」

一位不願具名的音樂學者表示，文化局長過去是有位階的，由遴選委員會選出的，「我很想知道這位局長對於文化的定義是什麼？他的文化論述是什麼？」

(中國時報)

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