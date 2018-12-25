雙薪小家庭 明年減稅1000元

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中國時報
／台北報導

財政部送耶誕大禮，昨日宣布調高2018年每人基本生活費5000元，達17.1萬元，並公布將薪資特別扣除額排除在比較基礎之外，估計將有177.45萬戶納稅人受惠，減稅利益約55.39億元。安永聯合會計師事務所會計師楊建華表示，以前雙薪小家庭較難受惠，新制出爐後，三口之家、父母都是上班族，一樣可受益。

177萬戶共減稅55億元

財政部依《納保法》第4條規定，參照行政院主計總處公布最近一年每人可支配所得中位數28萬4228元，按中位數的60％訂定2018年度每人基本生活所需費用金額為17.1萬元較去年16.6萬元，高出5000元。

另外基本生活費比較基礎部分也進行調整，將薪扣排除在外，但納入身心障礙、教育學費、幼兒學前及儲蓄投資等特別扣除，納稅人每戶算出的基本生活費用總額，只要超過免稅額、標扣與上述特別扣除額合計數，即可自所得總額中減除。

賦稅署官員解釋，身心障礙、教育學費、幼兒學前特別扣除額屬於基本生活費用性質，所以納入比較基礎；會將薪扣排除在外，則因薪扣的意義是為賺取薪資所需的支付費用，並非基本生活費。

明年報稅可享兩大紅包

「新制上路後，明年五月報稅，民眾可謂收到兩大紅包！」官員說，首先是標扣、薪扣、身心障礙特別扣除額及幼兒學前特扣除額等4大扣除額大幅提高，受惠戶數達542萬戶，減稅利益約388億元，另外就是這次調高基本生活費。

全民減稅利益443億元

楊建華舉例，雙薪家庭，扶養1名國小學童，沒有儲蓄，家庭也無身心障礙人士，去年免稅額加計標扣、薪扣等達64萬元，即超過基本生活費（16.6萬元乘以3）49.8萬元，但今年調高基本生活費，並排除薪扣後，可多減除所得總額為9000元，如果這戶雙薪小家庭適用12％稅率，即可省下1080元綜所稅開支，這筆費用應可讓這戶小家庭上餐廳，享受一頓不錯的美食餐點。

(中國時報)

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