太陽能業怒吼 反降收購電價

「黑箱作業我抗議！躉購電價要穩定！」昨200位太陽能業者、工人、地主北上抗議，要求政府不能大砍太陽能收購電價，給它們一條生路。（陳信翰攝）

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中國時報
／台北報導

「黑箱作業我抗議！躉購電價要穩定！」昨200位太陽能業者、工人、地主北上抗議，要求政府不能大砍太陽能收購電價，給它們一條生路。經濟部能源局長林全能親自收下陳情書，承諾已聽到大家聲音。太陽能光電公會說，如果費率大幅下降，明年恐有2萬人生計無著。

經濟部今天將舉行「2019年再生能源躉購費率聽證會」，針對日前調降的太陽能、離岸風電等綠能費率，與業者、各界溝通。由於日前預告108年度的太陽光電躉購費率，地面型太陽光電每度收購3.7元，大降12.15％，屋頂型20到100瓩也降近10％，造成太陽能業者恐慌，昨北上舉辦「誰扼殺綠能產業」記者會。

抗議勞工舉著「綠能慘業、血汗無本」牌子，現場砸毀太陽能面板發洩不滿。一起抗議的雲林口湖鄉60多歲農民王景源辛酸說，在當地有塊3分農地種稻，想說年紀大了要把地租出去配合政府種電，一年有個9萬租金，沒想到現在業者說費率要降先不蓋，「以後只有這麼一點收入，拜託政府讓我們可以生活。」

太陽能光電發電系統公會理事長郭宣甫指稱，自從經濟部大砍太陽光電費率後，很多投資案都暫停，上游產業已有1000人失業、4000人放無薪假，如果費率真的大降，到明年第二季受影響人數會到2萬人。

他批評經濟部費率「取樣有問題」，每年太陽供電躉購案件有上萬件，但政府委託的研究機構卻只挑150件，就決定電價。另電站業者、誠新國際董事長特助楊松霖也批評政府估價背離真實成本，少了土地開發費、整地排水費、地政代書費、農業回饋金等，要求政府委託的台灣經濟研究院公布所有內容來源。

(中國時報)

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