中國信託未來冰雪城 敲響希望平安鐘

中信銀行董事長童兆勤（左五）、中信投信董事長陳國世（右六）率中信金各子公司高階主管，現場發送夢想晶球給現場民眾、同仁以及客戶。（中國信託提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

南港耶誕鐘聲響起！中國信託金融園區昨日晚間湧入數百位客戶、南港居民與園區同仁共度溫馨耶誕夜，敲響希望平安鐘，期盼以鐘聲傳達愛與關懷，中信銀董事長童兆勤、中信投信董事長陳國世在現場分送夢想晶球，讓大湖國小合唱團的小朋友感到驚喜。

中國信託金融園區今（2018）年以「未來冰雪城」為主題舉辦一系列精彩活動，設置全臺唯一大型戶外滑冰場，總面積超過2,000平方公尺，開放民眾免費滑冰，還可至雪屋親手體驗堆雪人的樂趣，感受濃濃歡樂氣氛。

中國信託銀行董事長童兆勤、中國信託投信董事長陳國世、台灣彩券董事長薛香川、台灣人壽董事長黃思國、中國信託銀行總經理陳佳文、中國信託金控行政長高人傑共同出席，巧扮耶誕造型一同敲響希望平安鐘，現場還有耶誕老人與耶誕精靈發送夢想晶球，內藏有小禮物讓現場民眾感到驚喜。

今年活動結合國內民間歷史最悠久的弱勢兒童慈善募款活動－中國信託「點燃生命之火」，由熱心公益的小火子與黑熊共同守護「太空扭蛋機」，邀請民眾以零錢捐款方式幫助更多需要的人。

中國信託更在現場特別打造一棵17公尺高的「火箭耶誕樹」，象徵搭載著孩子們的夢想準備啟程，且配合耶誕旋律與燈飾每半小時進行一次科幻燈光秀，吸引大人、小孩的目光。

除此之外，本周日由小火子、8咘的搞怪樂園裡活潑可愛的數字怪物們，帶來闖關任務與舞臺派對表演，亦有酷炫的透明氣球屋及大型啵啵球池等新奇關卡，帶動民眾踴躍參與。

另外，中國信託金融園區戶外滑冰場即日起開放至明（2019）年3月3日止，4年來總計吸引逾10萬人前來體驗，今年「未來冰雪城」設有貨櫃市集、彩虹光廊、耶誕雲等熱門景點可拍照留念，歡迎民眾親自蒞臨，與家人朋友共創溫馨的幸福回憶。

(中國時報)

太陽能業怒吼 反降收購電價 亮土豬年 全台推案量逾兆元

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。