中國信託未來冰雪城 敲響希望平安鐘

2018年12月25日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

南港耶誕鐘聲響起！中國信託金融園區昨日晚間湧入數百位客戶、南港居民與園區同仁共度溫馨耶誕夜，敲響希望平安鐘，期盼以鐘聲傳達愛與關懷，中信銀董事長童兆勤、中信投信董事長陳國世在現場分送夢想晶球，讓大湖國小合唱團的小朋友感到驚喜。

中國信託金融園區今（2018）年以「未來冰雪城」為主題舉辦一系列精彩活動，設置全臺唯一大型戶外滑冰場，總面積超過2,000平方公尺，開放民眾免費滑冰，還可至雪屋親手體驗堆雪人的樂趣，感受濃濃歡樂氣氛。

中國信託銀行董事長童兆勤、中國信託投信董事長陳國世、台灣彩券董事長薛香川、台灣人壽董事長黃思國、中國信託銀行總經理陳佳文、中國信託金控行政長高人傑共同出席，巧扮耶誕造型一同敲響希望平安鐘，現場還有耶誕老人與耶誕精靈發送夢想晶球，內藏有小禮物讓現場民眾感到驚喜。

今年活動結合國內民間歷史最悠久的弱勢兒童慈善募款活動－中國信託「點燃生命之火」，由熱心公益的小火子與黑熊共同守護「太空扭蛋機」，邀請民眾以零錢捐款方式幫助更多需要的人。

中國信託更在現場特別打造一棵17公尺高的「火箭耶誕樹」，象徵搭載著孩子們的夢想準備啟程，且配合耶誕旋律與燈飾每半小時進行一次科幻燈光秀，吸引大人、小孩的目光。

除此之外，本周日由小火子、8咘的搞怪樂園裡活潑可愛的數字怪物們，帶來闖關任務與舞臺派對表演，亦有酷炫的透明氣球屋及大型啵啵球池等新奇關卡，帶動民眾踴躍參與。

另外，中國信託金融園區戶外滑冰場即日起開放至明（2019）年3月3日止，4年來總計吸引逾10萬人前來體驗，今年「未來冰雪城」設有貨櫃市集、彩虹光廊、耶誕雲等熱門景點可拍照留念，歡迎民眾親自蒞臨，與家人朋友共創溫馨的幸福回憶。

(中國時報)