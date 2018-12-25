亮土豬年 全台推案量逾兆元

2018年12月25日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

國內外紛擾因素沉澱，九合一大選結束後，全國不動產仲介經紀商業公會全聯會理事長林正雄表示，大選結果「拚經濟」為主軸的選戰策略大獲全勝，預期明年社會氛圍重回和諧，整體經濟及不動產市場將回歸穩定，全台前3季推案金額已超過8000億元，預估明年推案量將逾1兆元，但「品牌力」、「前景」、「付款靈活度」將是左右新案能否脫穎而出的重要關鍵。

仲介公會全聯會近年來每年會選出一個字做為預測來年房市的代表字，2017年為「溫」、2018年為「揚」，2019年新出爐的代表字則為「亮」。林正雄並預期，2019年房市將會有三低一高的趨勢，包括「低利率」、「低自備」、「低總價」，以及「高CP值」。

台北市不動產仲公會理事長黃文雄表示，以全亞洲市場角度來看，台北市房價在全亞洲裡仍處於相對低點，預期明年度台北市房市將呈量溫價軟，如屋主願意讓利，就可以成交。

值得注意的是，地政司近年每年定期考核各縣市公告現值調整幅度，力求使公告現值趨於市價化。截至2018年底全國平均公告現值已較2011年上漲173％。

仲介公會全聯會擔心，房地合一稅上路後，房地合一稅和暴衝的持有稅，對房市已造成重傷害，其中增值稅、持有稅加重，造成房價上漲、商圈空洞化，建議政府應廢除房地合一稅，降低持有稅，同時加碼青年購屋優惠專案，朝高成數、高期數、高寬限期及低利率方向邁進。

(中國時報)