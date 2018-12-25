彰銀愛團圓 送愛獨居老人

2018年12月25日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

彰化銀行持續攜手華山基金會舉辦「愛老人 愛團圓」活動，昨（24）日宣布認捐500份年菜禮盒，並將於農曆年前出動志工為獨居老人送年菜，祈願獨老新春年菜滿廚房，長假日日不斷炊。

為了關懷弱勢長輩，彰銀已連續5年和華山基金會合作年菜專案，捐年菜、送愛到家。至今已巡迴台南、高雄、台中及台北舉辦配送年菜的志工活動，這次也將在農曆年前，由彰銀北區志工隊協同華山基金會，深入鄰里到長輩家中送年菜、關懷長輩、陪他們做運動及測量血壓等服務，讓長輩也能夠在過年期間享用豐盛的年菜，感受家常的幸福。

這次「愛老人 愛團圓」公益活動，彰銀特別選在24日耶誕節前夕，由董事長張明道率先帶領北區志工隊前往探訪人瑞王爺爺，除了致贈禦寒物資，也邀請住在附近的獨居長輩們前來一起圍爐，同時為王爺爺慶祝108歲生日，度過熱鬧、溫馨的時光。

高齡107歲的王爺爺，軍旅出身，膝下無子女，老伴過世後，愛熱鬧的他，隨著身體退化經常只能困坐家中，生活必需倚賴華山基金會的愛心支援，像這樣的案例不過是全台許多個故事之一。

因此，彰銀除了捐錢出力外，也呼籲社會大眾重視老人議題，將愛老人的心化為實際行動，捐年菜、做義工、支持長期服務經費一起推動敬老、護老、扶老的友善社會。

華山基金會表示，目前已在全台成立383個社區愛心天使站，服務23000位長輩，其中台北市服務的弱勢長輩約930位，常年提供免費關懷訪視、家務整理、陪同取藥、原床泡澡、護甲及促進社會參與等多項服務，期盼社會大眾共同支持「愛老人 愛團圓」公益活動，為孤寂的生命點亮希望的燭光。

(中國時報)