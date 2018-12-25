LINE不落地拒查案 申請純網銀將扣分

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中國時報
／台北報導

LINE Pay傳出在發生盜刷事件後，拒絕提供相關資料給檢調，金管會主委顧立雄明確表示，LINE來申請純網銀執照時，如果還有這種問題，將列為「扣分」的項目。針對LINE Pay盜刷案，金管會已要求發卡的中國信託說明，並由中信向LINE Pay要求資料，不過至今還沒有進一步進度。

由於LINE Pay資料庫設在日本，無法強制要求提供交易資料，顧立雄坦言，行動支付、純網銀等，任何資料放在國外都會有以下問題，包括：雲端資料相關存取的權限範圍；對資料的控制性；萬一雲端服務中止，要怎麼去取回；資料刪除後，是否能確保不再被儲存等，只要涉及跨境資料傳輸，都會有疑慮。

Apple Pay等三大Pay同樣是跨境傳輸，不過顧立雄認為，三大Pay和信用卡相關組織合作，也許在查核過程中沒有那麼不容易，但LINE Pay使用QRcode付款，要如何確保對客戶資料的掌控，目前是一個問題。

顧立雄表示，現階段金管會的處理方式，就是從銀行端去要求LINE Pay，以後銀行要能夠有用戶交易的相關資料。他更不諱言，要是LINE Pay這種「不落地」、「難配合檢調」的情況，未來申請純網銀執照時仍存在，在審查中就會是「扣分」項目。

(中國時報)

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