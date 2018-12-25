美陸談判關鍵期 關門添變數

2018年12月25日 04:10 中國時報 藍孝威 、 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國白宮代理幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）23日警示，政府關門有可能持續到2019年1月。由於大陸和美國仍處於90天的貿易摩擦談判期，並且約定明年1月舉行新一輪貿易談判，《華爾街日報》報導稱，受到美國政府停止運作影響，陸美談判恐面臨變數。

美國國會參議院和眾議院21日晚上休會，聯邦政府因美墨邊境築牆爭議，未獲國會撥款，自22日起局部暫停運作。儘管參議院28日將開會，即將出任白宮代理幕僚長的預算辦公室主任穆瓦尼23日表示，他不認為撥款談判可於短時間內達成共識，因此停擺情況可能持續至明年1月3日眾議院會期重開。

停擺狀況 拖到明年

值得注意的是，美國政府關門正值陸美談判的關鍵時刻，這對兩國貿易談判將帶來負面影響。香港《南華早報》22日刊文稱，美國政府關門將有可能是陸美達成貿易協議的又一個障礙。

《南華早報》稱，陸美在90天的停火期間通過談判結束貿易戰的可能性被美國政府關門進一步削減了。專家們警示說，要看關門會持續多久，陸美談判代表1月份重新會晤的計畫有可能被打亂。

亞洲貿易中心諮詢公司執行董事埃爾姆斯說，問題是關門會持續多久。如果只是一天兩天的話，那不是什麼重大災難。但是關門持續一周或兩周，這就會成為一個真正的難題了。尤其是在陸美當前的情況下，本身時間就很緊迫，最後期限迫在眉睫，這真是個問題。

時間壓縮 後勤挑戰

過去，美國就曾出現因政府關門而影響貿易談判的前例。2013年10月，美國政府關門16天，導致「跨太平洋夥伴協定」（TPP）的峇里島回合延後舉行。

《南華早報》指出，一些官員要為1月份的正式談判安排後勤作業。鑒於安排如此重要的外交事件的後勤挑戰，關門若持續，這意味著1月份的會晤變得越來越不可能。

陸美雙方此前均證實，兩國官員將於1月舉行談判。美國財政部長穆努欽18日在接受美國彭博社採訪時表示，美國和大陸計畫在明年1月舉行貿易會談，爭取在最後期限前達成協議。大陸商務部北京時間20日證實，確實有此計畫。

(中國時報)