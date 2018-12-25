2019年1月1日起 陸706商品降稅

2018年12月25日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

在陸美下月即將舉行貿易高層談判前夕，大陸官方昨日宣布，自2019年1月1日起，將再調整部分商品的進出口關稅。將對706項商品實施進口暫定稅率，即變相調低或取消部分產品進口關稅，當中包括新能源汽車用鋰離子電池等。同時自2019年7月1日起，亦取消14項資訊技術產品進口暫定稅率。

大陸財政部24日宣布，為了積極擴大進口、削減進口環節制度性成本、適應出口管理制度的改革需要、支持一帶一路和自貿區建設等。自2019年1月1日起，調整部分商品的進出口關稅。

在減免進口稅方面，明年1月1日將對706項商品實施進口暫定稅率，包括新增對雜粕和部分藥品生產原料實施零關稅，取消新能源汽車用鋰離子電池單體的進口暫定稅率，恢復執行最惠國稅率等。同時，繼續對國內發展亟需的航空發動機、汽車生產線焊接機器人等先進設備等，實施較低的進口暫定稅率。

在進口暫定稅率方面，明年7月1日起，將對298項信息技術產品的最惠國稅率實施第四步降稅，同時對部分信息技術產品的暫定稅率作相應調整。

另一方面，為支持「一帶一路」和自貿區建設，加快推進大陸與相關國家的經濟貿易合作，明年起對原產於23個國家或地區的部分商品，實施協定稅率，其中進一步降稅的有大陸與紐西蘭、祕魯、哥斯大黎加、瑞士、冰島、澳洲、南韓、喬治亞自貿協定以及亞太貿易協定。

同時，根據大陸與香港、澳門簽署的貨貿協議，對原產於香港、澳門的進口貨物將全面實施零關稅。隨著最惠國稅率的降低，也相應調整亞太貿易協議項下的孟加拉和寮國兩國特惠稅率。

大陸國務院關稅稅則委員會解讀稱，上述調整有利發揮好關稅統籌，利用國內、國際兩個市場、兩種資源的重要職能，有利統籌協調國內相關產業均衡發展，有利推動開放合作，共享發展成果，促進大陸對外貿易穩定增長。

(中國時報)