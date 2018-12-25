土國接手抗IS 法強調不撤軍

2018年12月25日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普上周拋震撼彈，稱已擊垮敘利亞境內的恐怖組織「伊斯蘭國」（IS），宣布將從敘國撤軍。此舉震驚盟友，更間接導致國防部長馬提斯請辭。川普23日與北約盟友土耳其總統艾爾多安通電話，雙方同意致力避免敘國出現權力真空，土國也已開始在南部與敘國的邊界兩側加強部署。

美軍全面撤離敘境，意味土國勢必扛起消滅IS殘部的職責。土國總統府在聲明中說，兩位領導人同意加強雙方在軍事、外交等領域的協調，避免敘國部分地區在美軍撤離後產生權力真空。

川普則透過推特指出，他和艾爾多安討論在敘打擊IS、雙方在敘境的共同牽連、以及美國從該區緩慢且協同有序的撤軍等，並談到擴大雙邊經貿關係，「土耳其的艾爾多安總統已堅定告訴我，他會斬除在敘境殘存的IS勢力。」川普並盛讚艾爾多安「是個說到做到的人」，「我們的軍隊可以回家了！」

兩位領導人近來在敘利亞問題上多次熱線。雙方14日通話時，艾爾多安告訴川普，敘境IS部隊已幾近滅絕，美國應該撤軍。川普因此要對方確認，土國能持續對抗並殲滅IS，在得到艾爾多安的保證後，川普說，「好，（IS）都歸你們了。」

幾天後，川普宣布美軍撤離敘境，艾爾多安隨即在21日稱，土國將延後在敘境對庫德族武裝叛軍採取軍事行動。

另據美國五角大廈官員透露，馬提斯已簽署自敘撤軍令。官員告訴美國有線電視新聞網（CNN），撤軍令內容包括駐敘美軍撤離的方式和時間，但官員沒有提供進一步細節。

以美國為首、對抗IS的聯軍陣營中，法國是重要一環。最近因國內抗爭而四面楚歌的法國總統馬克洪，23日稱他對川普撤軍敘境的決定深感遺憾，但強調法軍不會離開。他說，「所有的盟邦都必須讓人信賴，身為盟友，應該肩並肩奮戰。對國家領導人與軍隊統帥來說，這是最要緊的事。」據報導，馬克洪日前致電川普，警告他不要這麼做。

(中國時報)