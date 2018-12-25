川普發火 國防部長提早「被離職」

美國總統川普23日突然宣布，原訂明年2月底離職的國防部長馬提斯提前走人，明年1月1日起由副部長夏納翰（Patrick Shanahan）暫代。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

美國總統川普23日突然宣布，原訂明年2月底離職的國防部長馬提斯提前走人，明年1月1日起由副部長夏納翰（Patrick Shanahan）暫代。向來有仇必報的川普，顯然是極不滿馬提斯，尤其在看了後者的辭職信後，直接下令他提早打包走人。

川普19日推文稱美軍已擊敗恐怖組織「伊斯蘭國」（IS），美軍將迅速從敘利亞撤軍；馬提斯反對川普撤軍的決定，翌日公布辭職信，表示將在明年2月底離職，以便無縫交接。

《紐約時報》報導，川普最初顯然未拆閱馬提斯的辭職信，而是幾天後透過媒體報導得知馬提斯在辭職信中指他無視盟友的建言，硬是要自敘利亞撤軍。川普顯然相當在意媒體關注馬提斯辭職信對他造成的傷害。據白宮消息人士透露，川普23日「受夠了」，決定推文讓馬提斯提早卸任。

川普推文道：「我很高興宣布，極具能力的國防部副部長夏納翰將在明年1月1日代理國防部部長一職。夏納翰過去在擔任副部長或是波音公司的職位時，有許多建樹，他會是很棒的人選。」如此迫不及待，顯示川普對馬提斯真的很感冒，讓馬提斯主動辭職變成了被革職。美國有線電視新聞網（CNN）引述白宮消息人士報導，為避免尷尬，將不會舉辦公開的歡送會。

繼馬提斯之後，全球反恐聯盟的美國特使麥格克（Brett McGurk）21日也向國務卿蓬佩奧提出辭呈，抗議川普突然決定從敘利亞撤軍。麥格克的辭職令31日生效後，美國政府又失去一位經驗豐富的國安專家。

(中國時報)

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