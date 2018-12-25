陸使稱與美關係熱起來

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中國時報
林勁傑、／綜合報導

大陸駐美大使崔天凱日前在華盛頓指出，當前陸美關係並非處於「冷卻期」，而是處在「熱身期」，為今後雙方更多合作與協調而熱身，為陸美關係實現更好發展而熱身。在阿根廷成功舉行的「習川會」，就陸美關係未來發展與經貿問題達成重要共識。隨後雙方經濟團隊立即展開工作，並不斷加大努力，「目前相關工作正在深化，期待磋商取得顯著進展」。

陸美貿易休兵之際，北京持續釋出善意，繼日前擬修法保障外商、智財權外，在論述上似乎也出現「軟化」情況。相較於先前幾次強硬發言，崔天凱近日受訪拋出的「熱身說」，似乎也在進一步為雙方實質休兵鋪上善意道路。

崔天凱21日接受中國國際電視台訪問時稱，陸美貿易摩擦升級損害兩國經濟，也影響了全球經濟增長前景，真誠希望兩國能找到妥善解決問題的辦法，從而緩解市場面臨的壓力。

「當前我們面臨的任務是認真落實兩國元首共識，及時有效開展經貿磋商等工作」。崔天凱說，經貿磋商過程，雙方應加強溝通和理解，平衡對待彼此關切，不能苛求一方單獨作出妥協。

他相信，只要雙方本著相互尊重、平等的精神，相向而行，就能找到互利共贏的解決方案，在世界最大兩經濟體間構築起更加牢固、穩定的經濟關係。

「這不是零和遊戲，而是一個共贏的結果。」崔天凱還強調，每個國家都面臨各自問題和挑戰，也許都要進行經濟社會結構調整，對大陸來說就是改革開放。如果大家合作，將有助於各國實現其國內發展目標。

至於如何看待當前陸美關係緊張，崔天凱稱，陸美兩大國有全面且複雜的關係，從未幻想兩國關係發展會一帆風順，但長遠看，兩國人民的共同利益是根基所在，理智的聲音會成為主導力量。

而中國國際問題研究院研究員郭憲綱認為，崔天凱的調子並未放軟，應該說在G20「習川會」後，雙方對貿易摩擦都採取降溫措施，也達成下月要協商的共識。

(中國時報)

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