北市府就職典禮 15萬搞定

台北市政府25日舉行市長就職典禮，典禮風格將走極簡風。圖為2014年北市府就職典禮，市長柯文哲準備發表就職演說。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

台北市政府25日舉行首長就職典禮，市長柯文哲因順利連任，先前就透露將走極簡風，到時只會宣布「各位上工了」，市府發言人劉奕霆證實，今年就職典禮花費約15萬，其中最大筆費用為一樓中庭架設電視牆，花費9萬元，其餘6萬則是雜項，依市長指示一切從簡。

流程速戰速決 1小時收工

北市府新任小內閣今亮相，就職典禮風格成焦點，柯文哲連任成功，先前開直播笑稱，「自己移交給自己，應走超極簡風，不要另外花錢！」今天流程預計於上午9點開始，全程約1小時，包含唱國歌、宣誓、遞送印信、市長致詞及大合照， 行政院副院長施俊吉將到場擔任監交人。

有別於2014年於親子劇場舉辦，空間可容納近千人，當時還邀請親民黨主席宋楚瑜、台聯黨主席黃昆輝出席觀禮，今年改走簡約風，直接在平常舉辦市政會議的劉銘傳廳，也未邀請政壇大咖或柯家人， 據傳柯也已指示「典禮結束後就直接開會」，流程精簡到家。

場地空間有限 未對外開放

市府發言人劉奕霆表示，因柯指示就職典禮一切從簡，加上場地空間有限，因此未邀請府外貴賓及開放民眾觀禮，僅由媒體全程拍攝，一樓中庭也會架設電視牆全程轉播。

對於典禮花費費用，劉奕霆表示，今年約花費15萬，其中最大筆費用是架設電視牆，花費9萬元，其餘6萬則是雜項，依市長指示一切從簡。

(中國時報)

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