淡海輕軌試營運 首日狀況多

2018年12月25日 01:04 中國時報 高彥哲／新北報導

民眾不習慣無柵欄式刷卡收費而忘刷卡，新北捷運公司表示後續會加強宣導。（高彥哲攝）

歷時4年工程的淡海輕軌綠山線於24日開通試營運，上午6點半就有許多民眾搶鮮搭乘，但開通不到6小時就有列車異常事故傳出，列車停駛近20分鐘，期間也傳出民眾因車門開啟時間過短遭夾，以及站體漏水等問題；新北市捷運公司表示，後續會加強宣導與改進。

出現問題的1032列車於昨上午11時54分發出異常訊號，導致淡金鄧公站及淡金北新站各卡一台列車，雙向通車也暫停近20分鐘，捷運公司表示，初步調查是因天氣潮溼，造成駕駛室車門控制開關出現訊號異常，為求慎重因此將整班列車停駛調查，事故現場也於12時55分排除通車，之後也將全面檢查所有列車，防止類似情形再次發生。

坐過站怨聲頻傳

有別於台北捷運車廂到站後車門會自動開啟，輕軌列車採到站按鈕感應開門設計，許多搭乘的民眾表示不習慣，坐過站的怨聲頻傳，也有民眾反映列車車門開啟時間太短，導致沒擠上車遭車門夾擊。

淡水冬季氣候下雨又溼冷，沿線站體雖然都有遮蔽，但風勢強勁，月台積水溼滑，更有不少站體漏水，「外面下大雨、內部下小雨」，不少民眾抱怨連連。

通車前全數改善

新北捷表示，首日通車民眾反映都相當不錯，人潮也如預期的多，針對各種狀況公司內部都有SOP因應，而試營運期間也是讓民眾嘗試、體驗，期間民眾反映的各項缺失，在正式通車前全數改善。

新北捷表示，24日起淡海輕軌免費搭乘，營運時間為每天上午6時30分到晚間10時，班距為15分鐘；正式收費營運後，將延長至上午6時到凌晨0時，將依搭乘狀況調為10到15分鐘班距。

(中國時報)