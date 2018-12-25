各路競逐 藍營自評有勝算

2018年12月25日 01:04 中國時報 陳慶居 、巫靜婷、 陳育賢 ／綜合報導 、巫靜婷、／綜合報導

國民黨黨團書記長李文斌與鍾東錦搭配競選副議長。（陳慶居攝）

苗栗縣第19屆縣議員25日即將宣誓就職，緊接著的正副議長選舉，國民黨中央委員會已核定鍾東錦與李文斌提名案，然黨內新科議員張淑芬是否另有規畫仍未鬆口，無黨籍的律師陳品安與時代力量的曾紋學，則各自表態將分別投入議長和副議長選舉。儘管選情趨於複雜，國民黨縣黨部評估仍認為「勝券在握」。

藍營推鍾李配

此次不再連任的民進黨新竹市議員鄭宏輝，24日則宣布將參選下屆立法委員選舉，鄭宏輝表示，他擔任新竹市議員超過20年，過去在5屆新竹市議員的任期當中，對於實務的政府部門運作以及與民眾之間的關係，都有很深刻的學習，他將「不忘初衷」，持續以熱情、理想，實在做事的態度，持續參與公共政策的領域。

選後的苗栗縣第19屆縣議員大換血，38席當中有17席新科議員，為即將到來的正副議長選舉增添些許變數。不過，國民黨苗栗縣黨部召集新科議員召開黨團會議後，在各政黨中率先提名現任的副議長鍾東錦、黨團書記長李文斌，形成「鍾李配」競選正副議長，並獲黨中央核定。

綠營擬票投自己

不過，同為國民黨的已故前議長游忠鈿之妻張淑芬，也是新科議員之一，在黨團會議曾提議正副議長開放競選，但表決未獲多數支持。至於自己是否另有規畫，她24日受訪表示「順其自然」，對黨提名鍾李配表示「尊重黨的決定」，均語帶保留，外界解讀似未放棄先前爭取競選副議長的壯志。

而此次贏得4席議員的民進黨，據黨團召集人羅貴星表示，黨中央已指示依往例把正副議長都「票投自己」。另律師背景的新科議員陳品安稍早即表態正副議長都要「票投自己」。

(中國時報)