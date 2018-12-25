吳家5口受困印尼 燕探視家屬

準台中市長盧秀燕（左一）前往豐原吳家關心因印尼海嘯受困的家屬。（王文吉攝）

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中國時報
／台中報導

家住台中市豐原區的吳敏琪遠嫁印尼華僑，吳母日前前往探親，並與親友8人到巽他海峽附近度假，遭遇海嘯襲擊共有5位市民受困；準台中市長盧秀燕24日前往吳家探視家屬致贈蘋果、櫻桃禮盒，祝福滯留海外的台灣人平平安安，允諾積極透過外交部協助傷者。

印尼代表處翻山越嶺尋找

吳敏琪與華僑夫婿李可盛上月返回雅加達定居，吳母王惠美日前飛奔印尼探親；與女兒、女婿、2名外孫、親家及何姓友人等一行8人，到萬丹省巽他海峽附近度假。卻遇上海嘯襲擊受傷，一行驚嚇之餘逃往山上避難，目前傷勢都獲得妥善照顧無生命危險。

盧秀燕前往吳家關心時說，從雅加達到吳敏琪受困處路程約2、3小時，因海嘯造成道路毀損；印尼代表處翻山越嶺5、6小時才找到他們，協助轉院到雅加達，等傷勢穩定再決定返家時間。

穩定之後再定返家時間

吳家二女吳子萍表示，姐姐嫁給印尼華僑，育有1子1女，一家4口上月返回印尼長住；23日早上7點多接到姐姐求救電話，表示遇到海嘯，民宿都被夷為平地，8人逃往山上避難。姐姐因手機快沒電，希望她幫忙提出海外急難救助，經打電話給保險公司及外交部，根據吳敏琪提供位置派員將8人救下山。

吳敏琪手腳骨折，公公、媽媽王惠美及何姓友人也受傷；目前4人都在雅加達的醫院接受治療。

市府指出，印尼巽他海峽附近海灘因火山爆發引發海嘯襲擊，有國人受困當地，其中6人戶籍位台中市；市府指示各局處關心，民政局與台家屬聯繫啟動急難救助；透過外交部、衛福部保持密切聯繫以掌握最新消息，並提供相關支援與協助！

(中國時報)

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