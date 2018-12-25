嘉市正副議長 搶人大作戰

2018年12月25日 01:04 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市正副議長之爭風雲變幻，黨派混搭又混戰，24日最新組合是莊豐安及蘇澤峰的「莊蘇配」，前議長林承勳之妻陳姿妏也欲問鼎議長，副議長人選尚不明朗，2組人馬勢均力敵，上演搶人大作戰。民進黨4位議員簽署挺「莊蘇配」協議，準議員黃思婷避風頭失聯，預定今（25）日返嘉宣誓就職。

嘉義市第10屆議員選舉結果造成25日將上路的議會結構改變，23席議員，國民黨5席、民進黨4席、無黨籍13席、台聯黨1席，形成「無黨最大」的局面，蕭家班受挫，無緣爭取正副議長大位，但「蕭友友」的議員約有7、8人，仍深具影響力。

蕭家班無緣爭大位

民進黨及親綠的無黨籍議員組成「台灣隊」，挺莊豐安、蔡榮豐爭逐正副議長，獲得少數國民黨議員暗助。陳姿妏、蘇澤峰歸屬台灣隊，但近日傳出前議長林承勳為妻子陳姿妏操盤爭取議長大位，雲林縣前議長蘇金鍠之子蘇澤峰則搭配爭逐副議長，形成「陳蘇配」，獲跨黨派的「蕭友友」議員支持。

2010年第8屆議長選舉，林承勳當選議長，卻涉賄選而遭判刑入監，蕭家班的蔡貴絲取而代之，補選上議長，雙方有這段政壇恩怨，外界認為是難解的糾葛，傳出「林蕭合作」，但雙方都不願證實，政壇解讀是「政治沒有永遠的敵人」。

「莊蔡配」一路以來呼聲高，但半路殺出的「陳蘇配」迎頭趕上，2組人馬勢均力敵，雙方搶人大戰，暗中斡旋，策動蘇澤峰回心轉意；24日民進黨召開內部協議，蔡文旭、黃露慧、黃大祐、王美惠等4位議員簽署同進退協議書，決議挺莊豐安及蘇澤峰的「莊蘇配」新組合。

準議員避風頭失聯

另外，新科女議員黃思婷傳出23日晚上8點多，有3、4名20多歲男子開1部名車，其中2人下車進到黃自家經營的餐廳，指名道姓要找「黃議員」，當時黃思婷在2樓，感覺有蹊蹺，致電另名女議員求助，警方獲報前往了解，派隨扈保護安全。親友說，黃取消24日原定行程，全家人外出暫避風頭，25日返嘉宣誓就職。

(中國時報)