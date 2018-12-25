賴峰偉領航 找回澎湖光榮感

2018年12月25日 01:04 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

賴峰偉學經歷

澎湖人心目中「第一名縣長」賴峰偉回來了！短暫4年的民進黨綠地翻盤，澎湖重回國民黨藍天的懷抱，時隔13年前縣長賴峰偉回鍋參選，再次獲得鄉親擁戴當選，誓言找回澎湖的光榮感。

賴峰偉笑著自嘲：「回鍋肉好吃，再吃1盤又如何，澎湖鄉親要努力加餐飯，大家都歡喜」；賴峰偉夫人郭美珍虔誠地說：「這就是天命啊！」

5星縣長 政績亮眼

擁有美國博士高學歷的賴峰偉，當年年輕意氣風發毅然攜家帶眷返鄉澎湖服務，年僅45歲代表國民黨披掛上陣參選百里侯，眾望所歸連續當選澎湖縣第13屆、14屆縣長，卸任後更深獲馬英九總統青睞延攬入閣，這是澎湖地方史上第1人。

賴峰偉過去8年縣長任內政績卓越，大力推動青青草原計畫整頓美化環境，打造澎湖新風貌；雷厲風行取締毒魚、電魚、炸魚、收購長達640公里三層網，永續經營海洋資源；不惜力抗輿論民怨，貫徹遷墓超過2萬5000座，解決濫葬活化土地；真正落實地方改造革新，樹立澎湖縣政新典範。

嶄新的澎湖展現亮麗成績單，2005年天下雜誌民調全國各縣市施政滿意度，賴峰偉技壓藍綠群雄榮獲全國第1名，同年遠見雜誌民調施政滿意度評鑑也給了最高5顆星殊榮；至今賴峰偉還常常洋洋得意地說，當年澎湖縣民的光榮感是全國第1，最驕傲。

鄉親的苦 感同身受

賴峰偉表示，這次義無反顧再回鄉澎湖參選縣長，他斬釘截鐵地強調，就是民進黨執政怨聲載道、民心思變，澎湖原地踏步空轉了4年，澎湖鄉親們都希望他再回來，「因為我的施政民調都是全國第1名啊！大家期盼我重新把澎湖的光榮找回來。」

所以這次選戰主軸主打「卓越領航．重返榮耀」，果然不負眾望一舉奏效，贏得澎湖鄉親的認同與肯定，他誓言未來將全力以赴力挽狂瀾，扭轉目前澎湖所面臨的頹勢與窘境。

高澎連線 幸福無限

賴峰偉感慨說，這一路走來看著當下澎湖百業蕭條、鄉親們全都苦哈哈，他感同身受痛在心裡；今後大家反映的所有問題只要是對的、合理的，他一定努力突破、一項項都解決，因為民眾的小事就是政府的大事。

賴峰偉明白指出，拚觀光、拚經濟、拚直航是即日上任後的第一要務，更是澎湖刻不容緩的新目標；競選期間他多次與新高雄市長韓國瑜懇談達成共識，未來高雄與澎湖可以共享資源密切合作，打造「高澎連線．幸福無限」，開創澎湖美麗的新明天。

(中國時報)