徐榛蔚就職交接 公布小內閣

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中國時報
∕花蓮報導

花蓮徐榛蔚今天上午交接就職典禮，將一併公布小內閣，人事雖以安定為原則，但已傳出老幹新枝並陳局面；另，下午的「花蓮有您」就職感恩會，預期熱鬧滾滾。

截至目前，外傳的人事布局，班師回朝的老幹部分包括，副縣長蔡運煌、祕書長顏新章、環保局長饒忠、客家事務處長彭偉族、農業處長羅文龍、行政及研考處長林金虎，而新枝部分，則有地政處長江東成、衛生局長朱宏祥、文化局長江躍辰、觀光處長唐玉書等人，至於，教育處長劉美珍、社會處長陳玟祺等人都已申請退休，社會處長由張益華出任。

徐榛蔚先前曾表示，為免生枝節，小內閣人事，將在就職典禮當天，一併對外公布。令人訝異的是，交接小組至今沒有動作，氣氛詭譎，昨天上午臨別記者會中，代理縣長蔡碧仲已表明不會參加交接典禮，下午2時30分，蔡碧仲則一一與各局處職員工道別。

徐榛蔚指出，花蓮是觀光立縣，但是觀光一定要與藝文結合，才有深度，讓觀光客到潔淨的花蓮遊賞，就像是前往寶山尋寶，自然興味盎然；「對內開發有深度，對外發展有厚度，花蓮在觀光舞台上，才有國際的高度視野。」

觀光可以結合藝文，也能鏈結農漁業，在台北可設「農特產品品牌形象館」，一季一主題，融入藝術、人文、旅遊等素材，成為輪流展售的窗口，培訓花蓮導覽員，形成觀光產業匯流中心，讓大家認識花蓮、走進花蓮、愛上花蓮。

縣長傅崐萁拿下5星級9連霸縣長榮銜，是33萬鄉親共同成就的「花蓮幸福」品牌，徐榛蔚強調，她會延續傅的施政主軸，身為花蓮第一位女縣長，她一樣會用愛與包容，與大家攜手延續花蓮幸福，打造幸福花蓮！

(中國時報)

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