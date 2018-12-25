因地制宜 才不會水土不服

2018年12月25日 01:04 中國時報 葉德正

淡海輕軌24日風光試營運，但不到幾個小時就因潮溼引發訊號異常停駛，本該華麗啟航的輕軌有些「落漆」，輕軌捷運系統從國外引進國內本該是件好事，卻未配合台灣天氣因地制宜設計，開放空間車站毫無雨遮，排水系統起不了作用，通車首日出包不不意外。

源於歐美地區的輕軌捷運，是介於捷運與輕軌電車間的捷運系統，因運量不高，建設較易，陸續成為不少偏遠地區打造軌道建設的重要方式，透過轉乘串聯一般捷運，讓捷運路網更深入偏遠地區。

但台灣氣候潮溼，對比每月平均雨量不到50毫米的歐美地區，淡水地區每月平均雨量都破百毫米，到了颱風季節更可能到達300毫米，來自歐美輕軌系統，直接移植淡水，明顯水土不服。

從站體設計來看，淡海輕軌車站採開放式空間，看似美輪美奐，但23日通車典禮現場下起不小雨勢，車站裡因毫無雨遮設計，車站內也下起小雨，加上排水設計不良，地板積水逕流四竄，甚至車廂裡頭也傳出漏水，果真試營運第1天，就因潮溼影響列車訊號，讓試營運蒙上陰影。

身為北台灣第一座輕軌捷運，淡海輕軌是帶動產業的領頭羊，更是淡水地區最重要的公共建設，新北捷運公司應該整體檢討，從設計等方式重新思考如何接地氣，別讓最美幾米車站淪為笑柄。

(中國時報)