桃竹竹苗首長就職接地氣

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中國時報
、邱立雅／綜合報導

桃竹竹苗4縣市首長25日宣誓就職，連任的桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、苗栗縣長徐耀昌，及新科新竹縣長楊文科都聚焦在地，除由地方學校、團體擔綱活動演出，就職演說更將「接地氣」。

桃園市長鄭文燦連任就職典禮，將由在地桃園市立國樂團和桃園敦青舞蹈團暖場，府前由三光國小合唱團熱力開唱。鄭文燦9點在市府前廣場率行政團隊宣誓就職，隨即往市長室批示首份人事公文，預計9點45分返回府前廣場展開約半小時的就職演說。

新竹市長林智堅24日表示，未來將堅持「市民第一、建設優先」，強調未來施政會更傾聽、更具同理心。就職典禮後，他也將在市府長廊和基層同仁「同框」，與市府員工同為新竹市打拚。

苗栗縣長徐耀昌宣誓就職典禮預計將有歷任縣長張秋華及各界代表觀禮，徐耀昌也將發表簡短就職演說，承諾加速勤政務實腳步全力做好全民縣長，以「南北攜手躍進、山海共享慢活」施政主軸，打造苗栗為最幸福城市。

新竹縣長楊文科宣誓就職典禮預計上午9時在縣府大禮堂由田屋北管八音演出揭開序幕，並有尖石嘉興國小義興分校合唱團表演。嘉興國小義興分校合唱團日前到維也納演出，楊文科在合唱團出國前積極牽線尋求資源，合唱團獲大獎後楊也親自到機場接機，此次就職典禮邀請合唱團意義非凡。

(中國時報)

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